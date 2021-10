24. bölüm izle Son Yaz son bölüm kesintisiz, Cumartesi Son Yaz yeni bölüm izle

SON YAZ 24. BÖLÜM İZLE CUMA FOX TV HD İZLE

Son Yaz 24. bölüm izle FOX ekranlarında 2 Ekim Cuma günü izleyebilirsiniz. İlgi ile takip edilen Son Yaz dizisi yeni bölümü ile FOX'ta Cuma günü yayınlanacak. Soner'in vurulması ile Emel, kızının ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu tekrar anlar. Emel Naz'ı almak istese de bu o kadar kolay olmayacaktır. Naz artık Sancaktar Ailesi'nin bir üyesidir. Selim'in de konuya dahil olmasıyla bu durum, büyük bir aile krizine sebep olur. Sancaktar'lar ve Kara Ailesi yüz yüze gelecektir.Akgün ise Soner'in intikamını almak ister. Cihan ile iş birliği yaparak Soner'in intikamını almak için harekete geçecektir. Tam bu noktada Sare devreye girer ve işleri kendi lehine çevirmek için bir plan yapar. Sare için her şey planlandığı gibi giderken her şey bir anda alt üst olur. Sare Akay aslında Selim Kara ile şimdi tanışacaktırAkgün ve Selim tekrar bir aradadır. Sare'nin teklifini kabul eden Akgün ve Selim artık büyük bir riskin içindedir. Şimdi yapılması gereken en önemli şey; Akgün'ü Sancaktarların içine sokmaktır ancak bu çok kolay olmayacaktır. Selim'in bunun için bir planı vardır.Selim diğer yandan da Canan'ın gerçek katilinin peşine düşer. Sare'nin getirdiği ipucu ile Selim için her şey baştan başlar. Sare ise her şeyin planladığı gibi gitmesinden memnundur ancak Soner ve Naz tüm planları alt üst edecektir. Yağmur ve Akgün ise kendini yepyeni bir denklemin içinde bulacaktır. Akgün ve Yağmur için zaten zor olan hayat, Cihan Sancaktar'ın dahil olmasıyla daha da zorlaşacaktır.İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat korumasıAkgün, yapayalnız kalmıştır. Gideceği hiçbir yer olmadığı için savcının evinde kalmış olsa da bu durumu gururuna yedirememektedir. Adalet Sitesi'nden kaçmalı, yoluna tek başına devam etmelidir ve bunu yaparken de öldürülmemeyi başarmalıdır.Akgün, bir çıkış yolu ararken, İstanbul'dan tanıdık bir yüzle karşılaşması, bütün sorunlarını çözebilecek bir fırsat olarak karşısına çıkar. Ancak işler kontrolden çıkar ve karşısına çıkan bu fırsat Akgün'ün ve hiç istemediği halde Yağmur'un başını derde sokacak bir belaya dönüşür.FOX TV'de yayınlanan Son Yaz dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Son Yaz dizisi İzmir'in Çeşme ve Alaçatı bölgelerinde çekiliyor.Akgün Gökalp Taşkın(Alperen Duymaz)Selim Kara(Ali Atay)Sare Akay(Birce Akalay)Yağmur Kara(Hafsanur Sancaktutan)Selçuk Taşkın(Arif Pişkin)Emel Yaman(Sezer Koç)Soner Sancaktar(Halil Babür)Cihan Sancaktar(Yılmaz Bayraktar)Naz Yaman(Yasemin Yazıcı)Eray Duraner(Yunus Narin)Kıymet Sancaktar(Zuhal Gencer)Burak Sancaktar(Onur Bay)Cemre Sancaktar(Yaprak Medine)Yiğit Mertoğlu(Tayfun Sav)Altay Kara(Ata Nedim Arman)Ahmet Tunalı(Cengiz Okuyucu)Şevval Mertoğlu(İlda Özgürel)Canan Kara(Funda Eryiğit)Fatih Doğanay(Emre Karayel)Metin Yaman(Sinan Tuzcu)Serap Gök(Şebnem Dönmez)Kaan Gök(Erdem Şanlı)Arda Ateş(Sarp İkiler)Gökhan(Olgun Toker)