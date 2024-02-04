23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası, sona erdi

Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası, sona erdi
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04 Şubat 2024 15:10
Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda toplam 471 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın son gününde yıldızlar kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Dereceye girenlere madalyalarını, Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.

30 Ocak'ta başlayan şampiyonanın ilk iki gününde, büyükler ve 23 yaş altı kategorilerinde yarışmalar yapılmıştı.

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