29 Ekim

23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda millilerden 4 madalya

23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular 3 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda millilerden 4 madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2023 00:30
Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçiler 3 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonanın 6. günü sona erdi.

Erkekler 97 kiloda mücadele eden Mustafa Olgun, final müsabakasında bağımsız sporcu rakibi Pavel Hlınchuk'a, 82 kiloda yarışan milli sporcu Alperen Berber finalde bağımsız sporcu Aues Gonibov'a, 67 kiloda Mustafa Safa da finalde Kazak Sultan Assetuly'e mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

60 kiloda mindere çıkan Mert İlbars ise bronz madalya müsabakasında ABD'li rakibi Xochitl Citalli'yi 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda 130 kiloda yarışan Muhammet Hamza Bakır yarı finalde Ermeni rakibi R. Kurdyan'ı 4-2 yenerek finale yükseldi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery