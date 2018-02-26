23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası Ordu'da

23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası, 1-4 Mart'ta Ordu'da yapılacak.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, müdürlük binasında düzenlenen basın toplantısında, Ordu'nun her geçen gün büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını söyledi.Sportif ve kültürel faaliyetlerle gençlerin daha iyi ve donanımlı yetişmesi için birçok etkinlik yaptıklarını belirten Genç, "Bu kapsamda 2018 yılında yapılacak en büyük etkinliklerden birisi de 23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası. 1-4 Mart'ta Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapılacak. 60'ın üzerinde ilden sporcuların organizasyona katılmasını bekliyoruz. Bin kişiye yakın sporcu, antrenör, idareci ve hakem olmak üzere katılımcı olacak." diye konuştu.Genç, şampiyonanın önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:"Yıldızlar ve gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında milli formayı giymiş güreşçilerimiz de bu organizasyona katılacak. 23 yaşta da uluslararası alanda şampiyona var. İlimizde şampiyon olan sporcular ülkemizi temsil edecek. Bu nedenle de katılım yüksek olacak."Güreş adına kentte büyük çalışmalar olduğuna işaret eden Genç, "11 ilçemizde güreş yapılıyor ve seviliyor. Şu anda bin 500'e yakın sporcumuz var. Bunlar her gün şampiyonluk hayali ve hedefiyle mindere çıkıp antrenman yapıyor." ifadelerini kullandı.Orduluları şampiyonaya davet eden Mustafa Genç, organizasyon için emeği geçenlere teşekkür etti.