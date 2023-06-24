23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek

23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası'nın Antalya'da düzenleneceği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek
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24 Haziran 2023 21:02
23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan (TEF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) Olağan Genel Kurulu, Polonya'nın Krakow kentinde yapıldı.

TEF Başkanı Murat Atalı ve Başkan Vekili Müminhan Bilgin'in katıldığı genel kurulda, TEF Etkinlik Yöneticisi Elodie Rouyer'in gerçekleştirdiği proje sunumu sonrası 23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası'nın 2024 yılında Antalya'da düzenlenmesine karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEF Başkanı Atalı, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha ülkemizde böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yaparak, Avrupa'nın en iyi sporcularını ülkemizde bir araya getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2022 Haziran ayında düzenlediğimiz Büyükler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nı başarıyla tamamlamış ve organizasyonla ilgili olumlu geri dönüşler almıştık. Hem Avrupa'dan gelecek ülke kafilelerini en iyi şekilde ağırlamak hem de milli sporcularımızla şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmak için çalışacağız. Ülkemizin uluslararası organizasyonlardaki başarısını, düzenleyeceğimiz organizasyonla bir kez daha kanıtlamak istiyoruz."

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