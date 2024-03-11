23 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'ndan Avrupa Kupası'nda gümüş madalya

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda 23 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leiria kentindeki organizasyon sona erdi.



Avrupa Atmalar Kupası'nın 23 Yaş Altı takım kategorisinde, Emre Çiftçi, Muhammet Hanifi Zengin, Ali Peker ve Berk Sansoy'dan oluşan erkek milli takımı, 3 bin 863 puanla gümüş madalya kazandı.



Aynı kategoride 3 bin 914 puanla Almanya altın, 3 bin 801 puanla Çekya bronz madalya elde etti.



Bireyselde de kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz bronz, 23 yaş altı kadınlar disk atmada Özlem Becerek altın; erkekler 23 yaş altı cirit atmada Muhammet Hanifi gümüş, erkekler 23 yaş altı gülle atmada Ali Peker ise bronz madalya kazanmıştı.





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