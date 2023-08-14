23 Yaş Altı Avrupa Yüzme Şampiyonası

23 Yaş Altı Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Aleyna Özkan, kadınlar 50 metre kelebekte gümüş madalyanın sahibi oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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23 Yaş Altı Avrupa Yüzme Şampiyonası
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14 Ağustos 2023 15:06
 23 Yaş Altı Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Aleyna Özkan, kadınlar 50 metre kelebekte gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen U23 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Aleyna Özkan, 50 metre kelebek kadınlarda 26.17'lik derecesiyle 19+ yaş Türkiye rekoru kırarak 2. olmuştur." denildi.

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