23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda millilerden 2 madalya!

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Abdulvasi Balta ve Hamza Alaca bronz madalya kazandı.

Haber; AA
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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda millilerden 2 madalya!
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12 Mart 2022 23:33
Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda Abdulvasi Balta ve 65 kiloda Hamza Alaca bronz madalya kazandı.

Plovdiv şehrinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde serbest stil müsabakaları yapıldı.

Mindere çıkan milli sporculardan 79 kiloda Abdulvasi Balta ve 65 kiloda Hamza Alaca, bronz madalya kazandı. Şampiyonada 57 kiloda bronz madalya için mücadele eden Yusuf Demir ise rakibine yenilerek Avrupa 5'incisi oldu.

Organizasyonun son günü olan yarın milli sporcular, 2 altın, 3 de bronz madalya müsabakasına çıkacak.

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