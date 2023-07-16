23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası sona erdi

Finlandiya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası sona erdi. Milli sporcular, organizasyonu altı madalyayla tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası sona erdi
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16 Temmuz 2023 21:53
Finlandiya'da sona eren 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular ikisi altın olmak üzere altı madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13 Temmuz'da Espoo şehrinde başlayan organizasyon tamamlandı.

Milli sporcular organizasyonda, iki altın, üç gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam altı madalya kazandı.

Madalya alan sporcuların isimleri şu şekilde:

Yüksek atlama:

Altın: Ali Eren Ünlü

Üç adım atlama:

Bronz: Batuhan Çakır

400 metre engelli:

Altın: İsmail Nezir

Gümüş: Berke Akçam

Disk atma:

Gümüş: Özlem Becerek

4x400 bayrak yarışı:

Gümüş: 4x400 Bayrak Milli Takımı

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