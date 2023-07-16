23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası sona erdi

Finlandiya'da sona eren 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular ikisi altın olmak üzere altı madalya elde etti.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13 Temmuz'da Espoo şehrinde başlayan organizasyon tamamlandı.



Milli sporcular organizasyonda, iki altın, üç gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam altı madalya kazandı.



Madalya alan sporcuların isimleri şu şekilde:



Yüksek atlama:



Altın: Ali Eren Ünlü



Üç adım atlama:



Bronz: Batuhan Çakır



400 metre engelli:



Altın: İsmail Nezir



Gümüş: Berke Akçam



Disk atma:



Gümüş: Özlem Becerek



4x400 bayrak yarışı:



Gümüş: 4x400 Bayrak Milli Takımı



