23 yaş altı Asya Futbol Şampiyonası, 2022'de Özbekistan'da yapılacak

Asya Futbol Konfederasyonu'nun iki yılda bir gerçekleştirdiği 23 yaş altı Asya Futbol Şampiyonası, 2022'de Özbekistan'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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23 yaş altı Asya Futbol Şampiyonası, 2022'de Özbekistan'da yapılacak
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23 Şubat 2021 14:19
Özbekistan, 2022 yılında 23 yaş altı Asya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Özbekistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Asya Futbol Konfederasyonu'nun iki yılda bir gerçekleştirilen şampiyonanın 2022'de Taşkent'te düzenlenmesine onay verdiği belirtildi. 

2013'ten beri düzenlenmekte olan 23 yaş altı Asya Futbol Şampiyonası'na aynı yıl Umman, 2016'da Katar, 2018'de Çin, 2020'de de Tayland ev sahipliği yapmıştı.

 



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