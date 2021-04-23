23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

TBMM'nin kuruluş yıldönümü ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun...

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
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23 Nisan 2021 08:36
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin iradesi ile ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri şükran ve saygıyla anarken, varlıklarıyla dünyamıza neşe katan değerli çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız.



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