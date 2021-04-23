23 Nisan Süslemeleri, 23 Nisan çizimleri (23 Nisan pencere süsü)

Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…

Egemenlik verilmez alınır. Türk Milleti her daim egemenliğine sahip çıkacaktır. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Bu dünya çocukların bugünün yarını çocukların. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuklar o kadar masumdur ki bir milletin savaşını bitirebilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Bir çocuğu eğitmek o ülkenin kaderini belirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Bir çocuk kadar güzel şey yoktur, başını göğe doğru kaldıran. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum.

Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.











Atatürk'ün sizlere bayram olarak armağan ettiği bu anlamlı gün, milletimizin gurur ve coşku günüdür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Bugün ülkenin her köşesinde, Türkiye büyük millet Meclisi'nin açılışının 94. Yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nı Gururla Kutluyoruz.

Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, hep neşeyle doluyor insan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan vesilesiyle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Yarının büyükleri çocuklarımızın sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyet tarihimiz, bu gücün daha da yaygınlaştığı, yapıcı hamlelerle devletin ve milletin yücelmesine hizmet ettiği bir sürece işaret etmektedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Halkımız yaşananlar ne olursa olsun daima ileriye bakmakta, demokrasimiz derinleşmekte, ekonomimiz istikrar içinde büyümektedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Varlığından güç aldığımız çocuklarımız ve gençlerimiz, bu konudaki en büyük teminatımızı oluşturmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuklar sizler, Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuklar hepinizi çok sevdiğimizi ve güvendiğimizi ifade etmek istiyorum. Başarılarınız ve mutluluğunuzun daim olması, en büyük dileğimizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.





23 NİSAN ÖZEL RESİMLİ MESAJLARI







Atatürk'ün sizlere bayram olarak armağan ettiği bu anlamlı gün, milletimizin gurur ve coşku günüdür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 NİSAN ŞİİRLERİ





DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK

23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilan

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti





İ. Hakkı SUNAT

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizm

En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu





23 NİSAN ŞİİRLERİ KISA VE UZUN ŞİİRLER

23 NİSAN KOKUSU



Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.



Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!



Şu mini miniler tombul yanaklı,

Yerlerinde bile duramıyorlar.

Hepsinin elleri çifte bayraklı,

Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.





Yeniden oluyor her şey, yeniden,

Yanıyor Atatürk içimizde bak!

Atatürk, bu kara günü ak eden,

Atatürk; andımız, en kutlu sancak.



Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

Havanın bile bir coşkun h,li var,

Her yönden geliyor nisan kokusu.



Hasan L,tif SARIYÜCE



ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

Çocuk Bayramı'nda

Gelmiş katılmış aramıza,

Atatürk çocuk olmuş bakın:

Sallanıyor salıncakta!



Gülüyor gözlerinin içi,

Gülüyor,

Gökler, denizler kadar mavi.

Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size

Bayramların en güzelini".



"Dilerim, yurdumun çocukları,

Tüm çocukları dünyanın

Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;

Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...

Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".



Aziz SİVASLIOĞLU



ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken

Kanatlanır gökyüzüne

Melek olur.



Çocuklar şarkı söylerken

Sarı saçlı, mavi gözlü

Bebek olur.



Çocuklar şarkı söylerken

Bulut olur,

Gökkuşağı olur

Deniz olur.



Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Pırıl pırıl saydam kanatlı

Kelebek olur.



Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Dillerinde, gözlerinde

Yüreklerinde yalnızca

Bir dilek olur.



Teşekkürler Atatürk

Teşekkürler Atatürk



M. Macit TAŞ



23 NİSAN BİR ARMAĞAN



Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



Saip EGÜZ



GELDİ 23 NİSAN



Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,



Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.



Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.





Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.



R. Gökalp ARKIN







DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.



Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.



Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.



Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.



Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!



Altan ÖZYÜREK



23 NİSAN ŞİİRİ-2

Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.

Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,

Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.



Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.

Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.



Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.

Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.



Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,

İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,

Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.



Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

Kalmamalı en ufak bir tasamız,

Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.



Ferit Rakıp TUNGOR



23 NİSAN



Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.



Adnan ARDAĞI



ÇOCUK BAYRAMI



Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim, eğlenelim;



Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...



Oyun, alay, dernek düğün,

Hepsi bizim işte bugün...



Çocuklara hor bakmayın;

İncitmeyin, esirgeyin...



Ana yurdun oğlu, kızı,

Umut veren şen yıldızı.



Yarınları parlatacak;

Şenlenecek her bir ocak...



Korunacak cumhuriyet,

Yükselecek bu memleket...



Ekrem ŞENOZAN



BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizim

En şerefli günümüz!



Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...





Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek...



İsmail Hakkı SUNAT



23 NİSAN

Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:

Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.

Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için

Günlerce,haftalarca çalıştı için için.



İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.

Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.

Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.

Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.



Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.

Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.

Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.

Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.

Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.

(Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)



Ey gün yüzlü çocuklar!

( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")

Hayatta durak yoktur;daima ileri!

Coşkun bir rüzg,r gibi ufukları aşın.



Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.

(Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)

Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.

Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.



Uluğ TURANLIOĞLU



23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü



Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi



Bugün edildi ilan

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti



İ. Hakkı SUNAT



23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ



23 Nisan



Baharın mutlu günü



Yurdumun kutlu günü



Neşelerin düğünü



Güzel 23 Nisan



İnanarak yürekten



Hız aldık Atatürk'ten



Bizi ona yükselten



Bir el 23 Nisan







23 Nisan



Bugün 23 Nisan



Atatürk'ten armağan



Sevinelim coşalım



Neşelenip taşalım.



Kağıt fener yapalım



Sınıflara asalım



Süsleyerek her yanı



Kutlayalım bayramı



23 Nisan demek...23 NİSAN KOKUSUBu ne duru sabah, ne temiz hava,Geliyor her yandan Nisan kokusu.Sevinçten deliye dönmüş her yuva,Sarmış gönülleri vatan duygusu.Gelincikler gibi al al bayraklar,Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!Şu mini miniler tombul yanaklı,Yerlerinde bile duramıyorlar.Hepsinin elleri çifte bayraklı,Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.Yeniden oluyor her şey, yeniden,Yanıyor Atatürk içimizde bak!Atatürk, bu kara günü ak eden,Atatürk; andımız, en kutlu sancak.Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.Havanın bile bir coşkun h,li var,Her yönden geliyor nisan kokusu.Hasan L,tif SARIYÜCEATATÜRK ÇOCUK OLMUŞÇocuk Bayramı'ndaGelmiş katılmış aramıza,Atatürk çocuk olmuş bakın:Sallanıyor salıncakta!Gülüyor gözlerinin içi,Gülüyor,Gökler, denizler kadar mavi.Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim sizeBayramların en güzelini"."Dilerim, yurdumun çocukları,Tüm çocukları dünyanınGülüp oynasınlar bugünkü gibi;Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".Aziz SİVASLIOĞLUÇOCUKLARIN DİLEĞİÇocuklar şarkı söylerkenKanatlanır gökyüzüneMelek olur.Çocuklar şarkı söylerkenSarı saçlı, mavi gözlüBebek olur.Çocuklar şarkı söylerkenBulut olur,Gökkuşağı olurDeniz olur.Çocuklar şarkı söylerken23 NisanlardaPırıl pırıl saydam kanatlıKelebek olur.Çocuklar şarkı söylerken23 NisanlardaDillerinde, gözlerindeYüreklerinde yalnızcaBir dilek olur.Teşekkürler AtatürkTeşekkürler AtatürkM. Macit TAŞ23 NİSAN BİR ARMAĞANSanki her tarafta var bir düğün.Çünkü, en şerefli en mutlu gün.Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan.İşte, bugün bir meclis kuruldu,Sonra hemen padişah kovuldu.Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan.Bugün, Atatürk'ten bir armağan,Yoksa, tutsak olurduk sen inan.Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan.Saip EGÜZGELDİ 23 NİSANDün sabah anneciğimÖperek, dedi: UyanBugün senin bayramın,Kalk, bak süslendi her yan.Baktım her taraf süslü,Sokaklar dolu insan.Dedim: Anne bu nedenDedi: 23 Nisan.Temel bayrammış, inanKutlu olsun kardeşimGeldi 23 Nisan.R. Gökalp ARKINDÜNYA ÇOCUK BAYRAMIKiminin saçı siyah,Kiminin saçı sarı...Ankara'da buluştu,Dünyanın çocukları.Her Yirmi Üç Nisan'daTekrarlanır bu olay.Buluşma nedenini,Açıklamak çok kolay.Bu kocaman dünyadaÜlke sayısı çoktur.Oysa ki hiç birininÇocuk Bayramı yoktur.Dünyanın çocuklarıYurdumuza koşuyor,Her Yirmi Üç Nisan'daCıvıldaşıp coşuyor.Türkiye konuklarla,Kalpler sevgiyle dolsun.Dünya Çocuk BayramıHerkese mutlu olsun!Altan ÖZYÜREK23 NİSAN ŞİİRİ-2Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.Hep elele vererek bu sevinci yayalım,Kalmamalı en ufak bir tasamız,Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.Ferit Rakıp TUNGOR23 NİSANBugün bir başka aydınlık yeryüzü,Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.Bugün çocuklar güzel.Bugün sokaklar güzel...Elimizden tutan her elDaha sağlamDaha mavi gökyüzü;Bayraklar daha yakın.Bakın: geçiyor yarının büyükleri;Şarkılar tutuyor gökleri.Adnan ARDAĞIÇOCUK BAYRAMIArkadaşlar, sevinelim,Hep gülelim, eğlenelim;Sıkılmasın hiç canımız;Çünkü bugün bayramımız...Oyun, alay, dernek düğün,Hepsi bizim işte bugün...Çocuklara hor bakmayın;İncitmeyin, esirgeyin...Ana yurdun oğlu, kızı,Umut veren şen yıldızı.Yarınları parlatacak;Şenlenecek her bir ocak...Korunacak cumhuriyet,Yükselecek bu memleket...Ekrem ŞENOZANBİZİM BAYRAMIMIZBu gelen bizim bayramYükseldi bak ünümüz.23 Nisan bizimEn şerefli günümüz!Al bayrağı açalım,Gel gidelim törene.Bin teşekkür, bizlereBugünleri verene...Bizim için harcananBoşa gitmez bu emek,Çünkü her Türk çocuğu23 Nisan demek...İsmail Hakkı SUNAT23 NİSANVatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak içinGünlerce,haftalarca çalıştı için için.İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.(Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)Ey gün yüzlü çocuklar!( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")Hayatta durak yoktur;daima ileri!Coşkun bir rüzg,r gibi ufukları aşın.Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.(Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.Uluğ TURANLIOĞLU23 NİSAN GÜNÜBayram yapar çocuklar,23 Nisan günüBüyük bir sevinç kaplar,Bütün yurdun üstünüBin dokuz yüz yirmideDuyuldu halkın sesiAçıldı bu tarihteBüyük Millet MeclisiBugün edildi ilanYeni bir Türk devletiBundan, 23 NisanSevindirir milletiİ. Hakkı SUNAT23 NisanBaharın mutlu günüYurdumun kutlu günüNeşelerin düğünüGüzel 23 Nisanİnanarak yürektenHız aldık Atatürk'tenBizi ona yükseltenBir el 23 Nisan23 NisanBugün 23 NisanAtatürk'ten armağanSevinelim coşalımNeşelenip taşalım.Kağıt fener yapalımSınıflara asalımSüsleyerek her yanıKutlayalım bayramı

Bugüne özel olarak 23 Nisan Bayramı için Whatsapp, instagram, twitter resimli mesajlarıyla sizlerleyiz.