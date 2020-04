23 Nisan Süslemeleri, 23 Nisan çizimleri (23 Nisan pencere süsü)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için mesajlar, sözler ve paylaşımlara buradan ulaşabilirsiniz... Sevdiklerinize atabileceğiniz en güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları, sözleri ve resimli mesajlarına haberimizden erişebilirsiniz. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz mesajlar, sözler ve dikkat çeken paylaşımlarla sizlerleyiz...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 96. Yıldönümünü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.Korku üzerine hakimiyet bina edilmez.TBMM, milletin verdiği kurtuluş mücadelesinin içinde doğmuş ve bunun dünyada bir benzeri daha olmayan bir kurtuluş öyküsü olmuştur. Böylece, Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla parlamenter demokrasimizin ve cumhuriyetimizin de temelleri atılmıştır.23 NisanBaharın mutlu günüYurdumun kutlu günüNeşelerin düğünüGüzel 23 Nisanİnanarak yürektenHız aldık Atatürk'tenBizi ona yükseltenBir el 23 Nisan23 NisanBugün 23 NisanAtatürk'ten armağanSevinelim coşalımNeşelenip taşalım.Kağıt fener yapalımSınıflara asalımSüsleyerek her yanıKutlayalım bayramı23 NisanBugün sen de bayrağım,Daha şanlı dalgalan.Bugün büyük bayramımBugün 23 Nisan.Bugün başta talihimVe milletim uyandıAnkara'nın bağrındaBir sönmez ateş yandı.Aydınlattı yurdumuDağıldı alev alevBugün kalktı ayağaUyuklayan koca dev.Bugün bana Ata'mdanEn büyük bir armağan.Bugün büyük bayramımBugün 23 Nisanİ.Hakkı TALAS23 NisanEgemenlik bizimdir,Düğün şenlik bizimdir,Bu esenlik bizimdir,Geldi 23 NisanCoşalım, sevinelim,Süslenip giyinelim,Coşkuyla övünelim,Geldi 23 NisanBayrakları alalım,Alanlara dalalım,Hepimiz bir olalım,Geldi 23 Nisan.Hadi BESLEYİCİ23 NisanBiz dünyaya gelmedenHer yeri düşman almış.Atatürk düşmanları,Yurdumuzdan çıkarmış23 Nisan günüMeclis kuruldu diye,Büyük bayram verilmişÇocuklara hediye.Gülelim eğlenelimKutlayalım bayramıVerelim hep el eleYükseltelim vatanı.Melahat UĞURKANÇOCUKLARIN DİLEĞİÇocuklar şarkı söylerkenKanatlanır gökyüzüneMelek olur.Çocuklar şarkı söylerkenSarı saçlı, mavi gözlüBebek olur.Çocuklar şarkı söylerkenBulut olur,Gökkuşağı olurDeniz olur.Çocuklar şarkı söylerken23 NisanlardaPırıl pırıl saydam kanatlıKelebek olur.Çocuklar şarkı söylerken23 NisanlardaDillerinde, gözlerindeYüreklerinde yalnızcaBir dilek olur.Teşekkürler AtatürkTeşekkürler AtatürkYazan: M. Macit TAŞ23 NİSAN ŞİİRİVatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.Hep elele vererek bu sevinci yayalım,Kalmamalı en ufak bir tasamız,Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.Yazan: Ferit Rakıp TUNGOR23 NİSAN şarkı sözleriElele verelim tral lal lal laGüneşe erelim tral lal lal laŞarkılar söyleyelim haydi çocuklar. (2 )Yıldızlar uyansın gülüşümüzdenÇiçekler boyansınlar sevincimizdenRengarenk bayram olsun 23 NisanElele verince Tral lal lal laGüneşe erince tral lal lal laŞarkılar söyleyince haydi çocuklarYıldızlar uyandı gülüşümüzdenÇiçekler boyandılar sevincimizdenRengarenk bayram oldu, 23 nisan(İSTEMİHAN TAVİLOĞLU)23 NİSAN TÜRKÜSÜ SözleriGeldi çocuklar hey hey 23 NisanYüca Atam'dan hey hey bize armağan.Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.Nakarat( Ulusuma güç veren ,saltanatı devirenSevgi ;barışı getiren budur 23 Nisan.Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini il,n ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işg,l eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.