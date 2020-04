23 Nisan şiirleri burada! 23 Nisan ile ilgili en güzel şiirler (2020)

23 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR KAPALI OLACAK MI?



Her yıl olduğu gibi bu sene de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanacak. Öğrenciler iki günlük hafta sonu tatilini üç güne çıkarma imkanı bulacak. Üç günlük tatilin ardından 24 Nisan Salı günü ders başı yapılacak.



23 NİSAN BAYRAMI'NIN ANLAMI NEDİR?



23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini il,n ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.



Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işg,l eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.



Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.







23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?



23 Nisan'da PTT'ler, bankalar, okullar ve devlet daireleri kapalı olacak, hastaneler ise açık. 24 Nisan'da ise hastaneler, okullar, devlet daireleri, PTT'ler açık olacak.



23 NİSAN ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?



23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir." diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan'da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.



23 NİSAN NEDEN KUTLANIR?



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 günü kurulmasının onuruna, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sadece Türk çocuklarına değil, bütün Dünya çocuklarına armağan edilen, her yıl 23 Nisan günü kutlanan, Türkiye'nin milli bayramıdır.



23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve dolayısıyla da halkın yönetime tam anlamıyla hakim olmasının ilk günü olduğu için ulusal egemenlik açısından da önemli bir anlam taşır.



23 NİSAN NEDEN ÇOCUK BAYRAMI?



TBMM'nin açılışından 2000'li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bu ulusal bayram konusunda eksik bilgilenme ve yanlış tarihlendirmeye çokça rastlanmıştır. Hatta bazı tarihçilerce böyle bir günün tarihinin genişçe araştırılmamış olması büyük bir eksiklikti. Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın 1997'de yayımlanan bir makalesiyle bu eksikliği gidermeye çalışmıştır.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ortaya çıkışında 3 ayrı bayramın payı vardır. Çocuk Bayramı tamamen ayrı bir kavram olarak gelişirken, Ulusal Egemenlik ve 23 Nisan Bayramları baştan ayrı bayramlarken, birleşmişler; en son da onlara Çocuk Bayramı katılmıştır.



23 Nisan Çocuk Bayram mesajlarını, Bayram anlamlı, kısa sözleri sizler için bir araya getirdik. Türkiye Cumhuriyeti için en anlamlı günlerden biri olan 23 Nisan Çocuk Bayramı için herkesin birbirine gönderdiği anlamlı kısa mesajları var. Bu mesajlara ulaşmanız için bir haber hazırladık.23 NisanBaharın mutlu günüYurdumun kutlu günüNeşelerin düğünüGüzel 23 Nisanİnanarak yürektenHız aldık Atatürk'tenBizi ona yükseltenBir el 23 Nisan23 NisanBugün 23 NisanAtatürk'ten armağanSevinelim coşalımNeşelenip taşalım.Kağıt fener yapalımSınıflara asalımSüsleyerek her yanıKutlayalım bayramı23 NisanBugün sen de bayrağım,Daha şanlı dalgalan.Bugün büyük bayramımBugün 23 Nisan.Bugün başta talihimVe milletim uyandıAnkara'nın bağrındaBir sönmez ateş yandı.Aydınlattı yurdumuDağıldı alev alevBugün kalktı ayağaUyuklayan koca dev.Bugün bana Ata'mdanEn büyük bir armağan.Bugün büyük bayramımBugün 23 Nisanİ.Hakkı TALAS23 NisanEgemenlik bizimdir,Düğün şenlik bizimdir,Bu esenlik bizimdir,Geldi 23 NisanCoşalım, sevinelim,Süslenip giyinelim,Coşkuyla övünelim,Geldi 23 NisanBayrakları alalım,Alanlara dalalım,Hepimiz bir olalım,Geldi 23 Nisan.Hadi BESLEYİCİ23 NisanBiz dünyaya gelmedenHer yeri düşman almış.Atatürk düşmanları,Yurdumuzdan çıkarmış23 Nisan günüMeclis kuruldu diye,Büyük bayram verilmişÇocuklara hediye.Gülelim eğlenelimKutlayalım bayramıVerelim hep el eleYükseltelim vatanı.Melahat UĞURKANÇOCUKLARIN DİLEĞİÇocuklar şarkı söylerkenKanatlanır gökyüzüneMelek olur.Çocuklar şarkı söylerkenSarı saçlı, mavi gözlüBebek olur.Çocuklar şarkı söylerkenBulut olur,Gökkuşağı olurDeniz olur.Çocuklar şarkı söylerken23 NisanlardaPırıl pırıl saydam kanatlıKelebek olur.Çocuklar şarkı söylerken23 NisanlardaDillerinde, gözlerindeYüreklerinde yalnızcaBir dilek olur.Teşekkürler AtatürkTeşekkürler AtatürkYazan: M. Macit TAŞ23 NİSAN ŞİİRİVatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.Hep elele vererek bu sevinci yayalım,Kalmamalı en ufak bir tasamız,Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.Yazan: Ferit Rakıp TUNGOR23 NİSAN şarkı sözleriElele verelim tral lal lal laGüneşe erelim tral lal lal laŞarkılar söyleyelim haydi çocuklar. (2 )Yıldızlar uyansın gülüşümüzdenÇiçekler boyansınlar sevincimizdenRengarenk bayram olsun 23 NisanElele verince Tral lal lal laGüneşe erince tral lal lal laŞarkılar söyleyince haydi çocuklarYıldızlar uyandı gülüşümüzdenÇiçekler boyandılar sevincimizdenRengarenk bayram oldu, 23 nisan(İSTEMİHAN TAVİLOĞLU)23 NİSAN TÜRKÜSÜ SözleriGeldi çocuklar hey hey 23 NisanYüca Atam'dan hey hey bize armağan.Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.Nakarat( Ulusuma güç veren ,saltanatı devirenSevgi ;barışı getiren budur 23 Nisan.Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.23 NİSAN KOKUSUBu ne duru sabah, ne temiz hava,Geliyor her yandan Nisan kokusu.Sevinçten deliye dönmüş her yuva,Sarmış gönülleri vatan duygusu.Gelincikler gibi al al bayraklar,Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!Şu mini miniler tombul yanaklı,Yerlerinde bile duramıyorlar.Hepsinin elleri çifte bayraklı,Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.Yeniden oluyor her şey, yeniden,Yanıyor Atatürk içimizde bak!Atatürk, bu kara günü ak eden,Atatürk; andımız, en kutlu sancak.Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.Havanın bile bir coşkun h,li var,Her yönden geliyor nisan kokusu.Hasan L,tif SARIYÜCEATATÜRK ÇOCUK OLMUŞÇocuk Bayramı'ndaGelmiş katılmış aramıza,Atatürk çocuk olmuş bakın:Sallanıyor salıncakta!Gülüyor gözlerinin içi,Gülüyor,Gökler, denizler kadar mavi.Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim sizeBayramların en güzelini"."Dilerim, yurdumun çocukları,Tüm çocukları dünyanınGülüp oynasınlar bugünkü gibi;Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".Aziz SİVASLIOĞLUÇOCUKLARIN DİLEĞİÇocuklar şarkı söylerkenKanatlanır gökyüzüneMelek olur.Çocuklar şarkı söylerkenSarı saçlı, mavi gözlüBebek olur.Çocuklar şarkı söylerkenBulut olur,Gökkuşağı olurDeniz olur.Çocuklar şarkı söylerken23 NisanlardaPırıl pırıl saydam kanatlıKelebek olur.Çocuklar şarkı söylerken23 NisanlardaDillerinde, gözlerindeYüreklerinde yalnızcaBir dilek olur.Teşekkürler AtatürkTeşekkürler AtatürkM. Macit TAŞ23 NİSAN BİR ARMAĞANSanki her tarafta var bir düğün.Çünkü, en şerefli en mutlu gün.Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan.İşte, bugün bir meclis kuruldu,Sonra hemen padişah kovuldu.Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan.Bugün, Atatürk'ten bir armağan,Yoksa, tutsak olurduk sen inan.Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan.Saip EGÜZGELDİ 23 NİSANDün sabah anneciğimÖperek, dedi: UyanBugün senin bayramın,Kalk, bak süslendi her yan.Baktım her taraf süslü,Sokaklar dolu insan.Dedim: Anne bu nedenDedi: 23 Nisan.Temel bayrammış, inanKutlu olsun kardeşimGeldi 23 Nisan.R. Gökalp ARKINDÜNYA ÇOCUK BAYRAMIKiminin saçı siyah,Kiminin saçı sarı...Ankara'da buluştu,Dünyanın çocukları.Her Yirmi Üç Nisan'daTekrarlanır bu olay.Buluşma nedenini,Açıklamak çok kolay.Bu kocaman dünyadaÜlke sayısı çoktur.Oysa ki hiç birininÇocuk Bayramı yoktur.Dünyanın çocuklarıYurdumuza koşuyor,Her Yirmi Üç Nisan'daCıvıldaşıp coşuyor.Türkiye konuklarla,Kalpler sevgiyle dolsun.Dünya Çocuk BayramıHerkese mutlu olsun!Altan ÖZYÜREK23 NİSAN ŞİİRİ-2Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.Hep elele vererek bu sevinci yayalım,Kalmamalı en ufak bir tasamız,Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.Ferit Rakıp TUNGOR23 NİSANBugün bir başka aydınlık yeryüzü,Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.Bugün çocuklar güzel.Bugün sokaklar güzel...Elimizden tutan her elDaha sağlamDaha mavi gökyüzü;Bayraklar daha yakın.Bakın: geçiyor yarının büyükleri;Şarkılar tutuyor gökleri.Adnan ARDAĞIÇOCUK BAYRAMIArkadaşlar, sevinelim,Hep gülelim, eğlenelim;Sıkılmasın hiç canımız;Çünkü bugün bayramımız...Oyun, alay, dernek düğün,Hepsi bizim işte bugün...Çocuklara hor bakmayın;İncitmeyin, esirgeyin...Ana yurdun oğlu, kızı,Umut veren şen yıldızı.Yarınları parlatacak;Şenlenecek her bir ocak...Korunacak cumhuriyet,Yükselecek bu memleket...Ekrem ŞENOZANBİZİM BAYRAMIMIZBu gelen bizim bayramYükseldi bak ünümüz.23 Nisan bizimEn şerefli günümüz!Al bayrağı açalım,Gel gidelim törene.Bin teşekkür, bizlereBugünleri verene...Bizim için harcananBoşa gitmez bu emek,Çünkü her Türk çocuğu23 Nisan demek...İsmail Hakkı SUNAT23 NİSANVatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak içinGünlerce,haftalarca çalıştı için için.İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.(Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)Ey gün yüzlü çocuklar!( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")Hayatta durak yoktur;daima ileri!Coşkun bir rüzg,r gibi ufukları aşın.Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.(Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.Uluğ TURANLIOĞLU23 NİSAN GÜNÜBayram yapar çocuklar,23 Nisan günüBüyük bir sevinç kaplar,Bütün yurdun üstünüBin dokuz yüz yirmideDuyuldu halkın sesiAçıldı bu tarihteBüyük Millet MeclisiBugün edildi ilanYeni bir Türk devletiBundan, 23 NisanSevindirir milletiİ. Hakkı SUNAT"Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun ""Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."23-nisan-depo"Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve şerefidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 96. Yıldönümünü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.Korku üzerine hakimiyet bina edilmez.TBMM, milletin verdiği kurtuluş mücadelesinin içinde doğmuş ve bunun dünyada bir benzeri daha olmayan bir kurtuluş öyküsü olmuştur. Böylece, Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla parlamenter demokrasimizin ve cumhuriyetimizin de temelleri atılmıştır.