23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan 2024 ne zaman, hangi gün?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olma özelliğini taşımaktadır. 23 Nisan bu sene cumartesi gününe denk gelmektedir. Her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir coşkuyla kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olacak mı özel sektörde resmi tatil ilan edilecek mi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sene 23 Nisan salı gününe denk geliyor. Çalışmaya devam edecek özel kurumlar ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödeyecek.Dini bayramların bir gün öncesi yani arife günleri yarım gün resmi tatil oluyor. Ancak milli bayramların bir gün öncesinde yarım veya tam gün resmi tatil uygulanmıyor.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve bu özel günde 1 iş günü resmi tatil uygulanmaktadır. 23 Nisan'da çalışan özel sektör kuruluşları ise çalışanlarına mesai ücreti verecek.