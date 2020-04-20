23 Nisan resimli mesajları (instagram için), 23 Nisan Çocuk bayramı kısa şiirleri

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI ÖZEL ŞİİRLER



23 Nisan



Baharın mutlu günü



Yurdumun kutlu günü



Neşelerin düğünü



Güzel 23 Nisan



İnanarak yürekten



Hız aldık Atatürk'ten



Bizi ona yükselten



Bir el 23 Nisan







23 Nisan



Bugün 23 Nisan



Atatürk'ten armağan



Sevinelim coşalım



Neşelenip taşalım.



Kağıt fener yapalım



Sınıflara asalım



Süsleyerek her yanı



Kutlayalım bayramı











23 Nisan



Bugün sen de bayrağım,



Daha şanlı dalgalan.



Bugün büyük bayramım



Bugün 23 Nisan.



Bugün başta talihim



Ve milletim uyandı



Ankara'nın bağrında



Bir sönmez ateş yandı.



Aydınlattı yurdumu



Dağıldı alev alev



Bugün kalktı ayağa



Uyuklayan koca dev.



Bugün bana Ata'mdan



En büyük bir armağan.



Bugün büyük bayramım



Bugün 23 Nisan…







İ.Hakkı TALAS







23 Nisan



Egemenlik bizimdir,



Düğün şenlik bizimdir,



Bu esenlik bizimdir,



Geldi 23 Nisan



Coşalım, sevinelim,



Süslenip giyinelim,



Coşkuyla övünelim,



Geldi 23 Nisan



Bayrakları alalım,



Alanlara dalalım,



Hepimiz bir olalım,



Geldi 23 Nisan.







Hadi BESLEYİCİ







23 Nisan



Biz dünyaya gelmeden



Her yeri düşman almış.



Atatürk düşmanları,



Yurdumuzdan çıkarmış



23 Nisan günü



Meclis kuruldu diye,



Büyük bayram verilmiş



Çocuklara hediye.



Gülelim eğlenelim



Kutlayalım bayramı



Verelim hep el ele



Yükseltelim vatanı.







Melahat UĞURKAN







ÇOCUKLARIN DİLEĞİ



Çocuklar şarkı söylerken



Kanatlanır gökyüzüne



Melek olur.







Çocuklar şarkı söylerken



Sarı saçlı, mavi gözlü



Bebek olur.







Çocuklar şarkı söylerken



Bulut olur,



Gökkuşağı olur



Deniz olur.







Çocuklar şarkı söylerken



23 Nisanlarda



Pırıl pırıl saydam kanatlı



Kelebek olur.







Çocuklar şarkı söylerken



23 Nisanlarda



Dillerinde, gözlerinde



Yüreklerinde yalnızca



Bir dilek olur.



Teşekkürler Atatürk



Teşekkürler Atatürk







Yazan: M. Macit TAŞ







23 NİSAN ŞİİRİ



Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,



Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.



Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,



Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.







Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,



Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.



Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,



Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.







Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.



Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.



Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,



Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.







Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,



İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.



Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,



Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.







Hep elele vererek bu sevinci yayalım,



Kalmamalı en ufak bir tasamız,



Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,



Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.



Yazan: Ferit Rakıp TUNGOR



23 NİSAN şarkı sözleri



Elele verelim tral lal lal la



Güneşe erelim tral lal lal la



Şarkılar söyleyelim haydi çocuklar. (2 )



Yıldızlar uyansın gülüşümüzden



Çiçekler boyansınlar sevincimizden



Rengarenk bayram olsun 23 Nisan



Elele verince Tral lal lal la



Güneşe erince tral lal lal la



Şarkılar söyleyince haydi çocuklar



Yıldızlar uyandı gülüşümüzden



Çiçekler boyandılar sevincimizden



Rengarenk bayram oldu, 23 nisan



(İSTEMİHAN TAVİLOĞLU)



23 NİSAN TÜRKÜSÜ Sözleri



Geldi çocuklar hey hey 23 Nisan



Yüca Atam'dan hey hey bize armağan.



Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.



Nakarat( Ulusuma güç veren ,saltanatı deviren



Sevgi ;barışı getiren budur 23 Nisan.



Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.



23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI KISA ŞİİRLER



23 NİSAN KOKUSU



Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.



Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!



Şu mini miniler tombul yanaklı,

Yerlerinde bile duramıyorlar.

Hepsinin elleri çifte bayraklı,

Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.





Yeniden oluyor her şey, yeniden,

Yanıyor Atatürk içimizde bak!

Atatürk, bu kara günü ak eden,

Atatürk; andımız, en kutlu sancak.



Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

Havanın bile bir coşkun h,li var,

Her yönden geliyor nisan kokusu.



Hasan L,tif SARIYÜCE



ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

Çocuk Bayramı'nda

Gelmiş katılmış aramıza,

Atatürk çocuk olmuş bakın:

Sallanıyor salıncakta!



Gülüyor gözlerinin içi,

Gülüyor,

Gökler, denizler kadar mavi.

Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size

Bayramların en güzelini".



"Dilerim, yurdumun çocukları,

Tüm çocukları dünyanın

Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;

Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...

Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".



Aziz SİVASLIOĞLU



ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken

Kanatlanır gökyüzüne

Melek olur.



Çocuklar şarkı söylerken

Sarı saçlı, mavi gözlü

Bebek olur.



Çocuklar şarkı söylerken

Bulut olur,

Gökkuşağı olur

Deniz olur.



Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Pırıl pırıl saydam kanatlı

Kelebek olur.



Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Dillerinde, gözlerinde

Yüreklerinde yalnızca

Bir dilek olur.



Teşekkürler Atatürk

Teşekkürler Atatürk



M. Macit TAŞ



23 NİSAN BİR ARMAĞAN



Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



Saip EGÜZ



GELDİ 23 NİSAN



Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,



Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.



Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.





Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.



R. Gökalp ARKIN



DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.



Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.



Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.



Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.



Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!



Altan ÖZYÜREK



23 NİSAN ŞİİRİ-2

Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.

Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,

Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.



Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.

Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.



Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.

Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.



Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,

İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,

Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.



Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

Kalmamalı en ufak bir tasamız,

Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.



Ferit Rakıp TUNGOR



23 NİSAN



Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.



Adnan ARDAĞI



ÇOCUK BAYRAMI



Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim, eğlenelim;



Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...



Oyun, alay, dernek düğün,

Hepsi bizim işte bugün...



Çocuklara hor bakmayın;

İncitmeyin, esirgeyin...



Ana yurdun oğlu, kızı,

Umut veren şen yıldızı.



Yarınları parlatacak;

Şenlenecek her bir ocak...



Korunacak cumhuriyet,

Yükselecek bu memleket...



Ekrem ŞENOZAN



BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizim

En şerefli günümüz!



Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...





Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek...



İsmail Hakkı SUNAT



23 NİSAN

Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:

Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.

Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için

Günlerce,haftalarca çalıştı için için.



İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.

Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.

Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.

Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.



Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.

Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.

Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.

Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.

Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.

(Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)



Ey gün yüzlü çocuklar!

( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")

Hayatta durak yoktur;daima ileri!

Coşkun bir rüzg,r gibi ufukları aşın.



Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.

(Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)

Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.

Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.



Uluğ TURANLIOĞLU



23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü



Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi



Bugün edildi ilan

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti



İ. Hakkı SUNAT



23 NİSAN BAYRAM SÖZLERİ



"Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."



"23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…"



"Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."





"23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

23-nisan-depo



"Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."



"Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."



"Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."



"Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve şerefidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."



"Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."



"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."



"Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."



23 NİSAN BAYRAMI KISA MESAJLAR



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.



Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.



23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!



23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.



23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 96. Yıldönümünü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum



23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.



Korku üzerine hakimiyet bina edilmez.



TBMM, milletin verdiği kurtuluş mücadelesinin içinde doğmuş ve bunun dünyada bir benzeri daha olmayan bir kurtuluş öyküsü olmuştur. Böylece, Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla parlamenter demokrasimizin ve cumhuriyetimizin de temelleri atılmıştır.



23 NisanBaharın mutlu günüYurdumun kutlu günüNeşelerin düğünüGüzel 23 Nisanİnanarak yürektenHız aldık Atatürk'tenBizi ona yükseltenBir el 23 Nisan23 NisanBugün 23 NisanAtatürk'ten armağanSevinelim coşalımNeşelenip taşalım.Kağıt fener yapalımSınıflara asalımSüsleyerek her yanıKutlayalım bayramı23 NisanBugün sen de bayrağım,Daha şanlı dalgalan.Bugün büyük bayramımBugün 23 Nisan.Bugün başta talihimVe milletim uyandıAnkara'nın bağrındaBir sönmez ateş yandı.Aydınlattı yurdumuDağıldı alev alevBugün kalktı ayağaUyuklayan koca dev.Bugün bana Ata'mdanEn büyük bir armağan.Bugün büyük bayramımBugün 23 Nisan…İ.Hakkı TALAS23 NisanEgemenlik bizimdir,Düğün şenlik bizimdir,Bu esenlik bizimdir,Geldi 23 NisanCoşalım, sevinelim,Süslenip giyinelim,Coşkuyla övünelim,Geldi 23 NisanBayrakları alalım,Alanlara dalalım,Hepimiz bir olalım,Geldi 23 Nisan.Hadi BESLEYİCİ23 NisanBiz dünyaya gelmedenHer yeri düşman almış.Atatürk düşmanları,Yurdumuzdan çıkarmış23 Nisan günüMeclis kuruldu diye,Büyük bayram verilmişÇocuklara hediye.Gülelim eğlenelimKutlayalım bayramıVerelim hep el eleYükseltelim vatanı.Melahat UĞURKANÇOCUKLARIN DİLEĞİÇocuklar şarkı söylerkenKanatlanır gökyüzüneMelek olur.Çocuklar şarkı söylerkenSarı saçlı, mavi gözlüBebek olur.Çocuklar şarkı söylerkenBulut olur,Gökkuşağı olurDeniz olur.Çocuklar şarkı söylerken23 NisanlardaPırıl pırıl saydam kanatlıKelebek olur.Çocuklar şarkı söylerken23 NisanlardaDillerinde, gözlerindeYüreklerinde yalnızcaBir dilek olur.Teşekkürler AtatürkTeşekkürler AtatürkYazan: M. Macit TAŞ23 NİSAN ŞİİRİVatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.Hep elele vererek bu sevinci yayalım,Kalmamalı en ufak bir tasamız,Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.Yazan: Ferit Rakıp TUNGOR23 NİSAN şarkı sözleriElele verelim tral lal lal laGüneşe erelim tral lal lal laŞarkılar söyleyelim haydi çocuklar. (2 )Yıldızlar uyansın gülüşümüzdenÇiçekler boyansınlar sevincimizdenRengarenk bayram olsun 23 NisanElele verince Tral lal lal laGüneşe erince tral lal lal laŞarkılar söyleyince haydi çocuklarYıldızlar uyandı gülüşümüzdenÇiçekler boyandılar sevincimizdenRengarenk bayram oldu, 23 nisan(İSTEMİHAN TAVİLOĞLU)23 NİSAN TÜRKÜSÜ SözleriGeldi çocuklar hey hey 23 NisanYüca Atam'dan hey hey bize armağan.Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.Nakarat( Ulusuma güç veren ,saltanatı devirenSevgi ;barışı getiren budur 23 Nisan.Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.23 NİSAN KOKUSUBu ne duru sabah, ne temiz hava,Geliyor her yandan Nisan kokusu.Sevinçten deliye dönmüş her yuva,Sarmış gönülleri vatan duygusu.Gelincikler gibi al al bayraklar,Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!Şu mini miniler tombul yanaklı,Yerlerinde bile duramıyorlar.Hepsinin elleri çifte bayraklı,Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.Yeniden oluyor her şey, yeniden,Yanıyor Atatürk içimizde bak!Atatürk, bu kara günü ak eden,Atatürk; andımız, en kutlu sancak.Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.Havanın bile bir coşkun h,li var,Her yönden geliyor nisan kokusu.Hasan L,tif SARIYÜCEATATÜRK ÇOCUK OLMUŞÇocuk Bayramı'ndaGelmiş katılmış aramıza,Atatürk çocuk olmuş bakın:Sallanıyor salıncakta!Gülüyor gözlerinin içi,Gülüyor,Gökler, denizler kadar mavi.Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim sizeBayramların en güzelini"."Dilerim, yurdumun çocukları,Tüm çocukları dünyanınGülüp oynasınlar bugünkü gibi;Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".Aziz SİVASLIOĞLUÇOCUKLARIN DİLEĞİÇocuklar şarkı söylerkenKanatlanır gökyüzüneMelek olur.Çocuklar şarkı söylerkenSarı saçlı, mavi gözlüBebek olur.Çocuklar şarkı söylerkenBulut olur,Gökkuşağı olurDeniz olur.Çocuklar şarkı söylerken23 NisanlardaPırıl pırıl saydam kanatlıKelebek olur.Çocuklar şarkı söylerken23 NisanlardaDillerinde, gözlerindeYüreklerinde yalnızcaBir dilek olur.Teşekkürler AtatürkTeşekkürler AtatürkM. Macit TAŞ23 NİSAN BİR ARMAĞANSanki her tarafta var bir düğün.Çünkü, en şerefli en mutlu gün.Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan.İşte, bugün bir meclis kuruldu,Sonra hemen padişah kovuldu.Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan.Bugün, Atatürk'ten bir armağan,Yoksa, tutsak olurduk sen inan.Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan.Saip EGÜZGELDİ 23 NİSANDün sabah anneciğimÖperek, dedi: UyanBugün senin bayramın,Kalk, bak süslendi her yan.Baktım her taraf süslü,Sokaklar dolu insan.Dedim: Anne bu nedenDedi: 23 Nisan.Temel bayrammış, inanKutlu olsun kardeşimGeldi 23 Nisan.R. Gökalp ARKINDÜNYA ÇOCUK BAYRAMIKiminin saçı siyah,Kiminin saçı sarı...Ankara'da buluştu,Dünyanın çocukları.Her Yirmi Üç Nisan'daTekrarlanır bu olay.Buluşma nedenini,Açıklamak çok kolay.Bu kocaman dünyadaÜlke sayısı çoktur.Oysa ki hiç birininÇocuk Bayramı yoktur.Dünyanın çocuklarıYurdumuza koşuyor,Her Yirmi Üç Nisan'daCıvıldaşıp coşuyor.Türkiye konuklarla,Kalpler sevgiyle dolsun.Dünya Çocuk BayramıHerkese mutlu olsun!Altan ÖZYÜREK23 NİSAN ŞİİRİ-2Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.Hep elele vererek bu sevinci yayalım,Kalmamalı en ufak bir tasamız,Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.Ferit Rakıp TUNGOR23 NİSANBugün bir başka aydınlık yeryüzü,Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.Bugün çocuklar güzel.Bugün sokaklar güzel...Elimizden tutan her elDaha sağlamDaha mavi gökyüzü;Bayraklar daha yakın.Bakın: geçiyor yarının büyükleri;Şarkılar tutuyor gökleri.Adnan ARDAĞIÇOCUK BAYRAMIArkadaşlar, sevinelim,Hep gülelim, eğlenelim;Sıkılmasın hiç canımız;Çünkü bugün bayramımız...Oyun, alay, dernek düğün,Hepsi bizim işte bugün...Çocuklara hor bakmayın;İncitmeyin, esirgeyin...Ana yurdun oğlu, kızı,Umut veren şen yıldızı.Yarınları parlatacak;Şenlenecek her bir ocak...Korunacak cumhuriyet,Yükselecek bu memleket...Ekrem ŞENOZANBİZİM BAYRAMIMIZBu gelen bizim bayramYükseldi bak ünümüz.23 Nisan bizimEn şerefli günümüz!Al bayrağı açalım,Gel gidelim törene.Bin teşekkür, bizlereBugünleri verene...Bizim için harcananBoşa gitmez bu emek,Çünkü her Türk çocuğu23 Nisan demek...İsmail Hakkı SUNAT23 NİSANVatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak içinGünlerce,haftalarca çalıştı için için.İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.(Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)Ey gün yüzlü çocuklar!( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")Hayatta durak yoktur;daima ileri!Coşkun bir rüzg,r gibi ufukları aşın.Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.(Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.Uluğ TURANLIOĞLU23 NİSAN GÜNÜBayram yapar çocuklar,23 Nisan günüBüyük bir sevinç kaplar,Bütün yurdun üstünüBin dokuz yüz yirmideDuyuldu halkın sesiAçıldı bu tarihteBüyük Millet MeclisiBugün edildi ilanYeni bir Türk devletiBundan, 23 NisanSevindirir milletiİ. Hakkı SUNAT"Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…""Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."23-nisan-depo"Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve şerefidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 96. Yıldönümünü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.Korku üzerine hakimiyet bina edilmez.TBMM, milletin verdiği kurtuluş mücadelesinin içinde doğmuş ve bunun dünyada bir benzeri daha olmayan bir kurtuluş öyküsü olmuştur. Böylece, Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla parlamenter demokrasimizin ve cumhuriyetimizin de temelleri atılmıştır.

Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı ve bu çok özel günde paylaşabileceğiniz sözleri, fotoğrafları ve daha fazlasıyla sizlerleyiz. Bugün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına dair her şeyi burada bulabilirsiniz. İşte en özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları..."23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Cumhuriyet tarihimiz, bu gücün daha da yaygınlaştığı, yapıcı hamlelerle devletin ve milletin yücelmesine hizmet ettiği bir sürece işaret etmektedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Bir çocuk kadar güzel şey yoktur, başını göğe doğru kaldıran. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."23 nisan"Varlığından güç aldığımız çocuklarımız ve gençlerimiz, bu konudaki en büyük teminatımızı oluşturmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Çocuklar o kadar masumdur ki bir milletin savaşını bitirebilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."Yüce milletimizin ve devletinin geleceği olan yavrularımız; sizler milletimiz ve ortak değerlerimiz için umut ve güven kaynağısınız. Siz; sizden sonra gelecek olan nesillerin, sizler gibi mutlu ve umutlu olabilmesi için büyük sorumluluklar üstleneceksiniz. Bu nedenle size inanıyor ve sonsuz bir güven duyuyoruz. Biliyoruz ki, yarınlarımız emin ellerdedir."Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."Bu gün bir kez d?h? bu ?nl?mlı günü tüm düny? çocukl?rıyl? birlikte kutl?m? mutluluğunu y?şıyoruz. İn?nıyoruz ki, y?rınl?rımızı temsil eden çocukl?rımız geçmişten ?ldıkl?rı güçle, geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye'nin, b?rış içinde bir düny?nın kurulm?sınd? önemli roller üstleneceklerdir.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.Cumhuriyet Türkiye'si ile kazanılan birikim ve tecrübe yolumuzu aydınlatacaktır. 23 Nisan'ın, sadece millî egemenlik bayramı olarak değil, aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanmasının özel bir anlamı vardır. Bu, milletimizin ve Atatürk'ün siz çocuklara verdiği önemin, inancının ve güveninin en önemli göstergesidir.Sevgili çocuklar; biliniz ki bayrağını, vatanını, milletini, ailesini ve arkadaşlarını seven çocukları, mutlu bir gelecek, bilimde, teknolojide çağı yakalamış, hatta çağın üstüne çıkmış bir Türkiye beklemektedir. Bayramınız kutlu olsun.Ülkemizin hangi şartlarda, hangi zorluklarla kurulduğunun çocuklarımıza iyi öğretilmesi, iyi özümsetilmesi; hiç kuşkusuz onların, ailelerine, içinde yaşadıkları topluma ve ülkemize faydalı olma azimlerini, kuvvetlerini artıracaktır."Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."Eğer; bugün dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca insan dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin insani değerlerle birbirlerine sarılabiliyorlar, birbirleriyle kaynaşabiliyorlarsa, bunda, yıllardır dünya çocuklarının kaynaşma merkezi olan Ülkemizdeki Çocuk Bayramı'nın payını göz ardı etmek mümkün değildir."Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, yok olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.