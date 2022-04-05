23 Nisan Futbol Turnuvası'nın yarı finalleri tamamlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) öncülüğünde, düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası'nda yarı finaller tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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23 Nisan Futbol Turnuvası'nın yarı finalleri tamamlandı
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05 Nisan 2022 18:37
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle "Mahallede Maç Var" sloganıyla düzenlenen "TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası"nda yarı final müsabakaları yapıldı.

TBMM'nin açılışının 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvanın yarı finalleri Antalya, Bursa, Erzurum ve Trabzon'da 24 kız ve 24 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarı finallerden sonra 11-13 yaş çocukların yer aldığı 8 kız ve 8 erkek takım finallere kaldı.

Turnuvanın finalleri, 18-22 Nisan'da TBMM Spor Tesisleri'nde oynanacak.

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