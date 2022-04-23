23 Nisan'da Galatasaray başkanlık koltuğuna oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Galatasaray'ın başkanı Emir Nabi Kırmızı oldu.



O anları Galatasaray Sportif A.Ş yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı sosyal medya hesabından paylaştı.



Nihat Kırmızı paylaşımında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Emir Nabi Kırmızı başkan Cimbom şampiyon. Geleceğimizi emanet edeceğimiz Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.





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