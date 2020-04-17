Sosyal medyada yer alan 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddialarla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca "23 Nisan henüz gündemimize gelmedi. Gelecek hafta bu konu düşünülebilir. Bilim Kurulu'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil, salgınla mücadelede tavsiye veren olan bir kuruldur." dedi.
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Bakan Koca "23 Nisan henüz gündemimize gelmedi. Gelecek hafta bu konu düşünülebilir. Bilim Kurulu'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil, salgınla mücadelede tavsiye veren olan bir kuruldur." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın