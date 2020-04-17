23 Nisan-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Haber; Sporx.com
23 Nisan-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan açıkladı
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17 Nisan 2020 17:54
Sosyal medyada yer alan 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddialarla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca "23 Nisan henüz gündemimize gelmedi. Gelecek hafta bu konu düşünülebilir. Bilim Kurulu'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil, salgınla mücadelede tavsiye veren olan bir kuruldur." dedi.





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