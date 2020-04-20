23 Nisan 2020 sokağa çıkma yasağı var mı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair gelen soruya, "Henüz gündemimize gelmedi. Gelecek hafta bu konu düşünülebilir. Bilim Kurulu'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil, salgınla mücadelede tavsiye veren olan bir kuruldur." dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yapıyor.
Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 78546'ya yükseldiğini belirtirken, toplam 1769 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 8631 olarak paylaşıldı.
23 NİSAN İLE BİRLİKTE 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Koca: "(Sokağa çıkma yasağı) 23 Nisan gündeme gelmedi, zannediyorum haftaya gündem olabilir."
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Sağlık Bakanı Koca, "Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın." dedi.
"Tedbirler neticesinde ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü." dedi.
Sokağa çıkma yasağı ve alınan tedbirlerinin olumlu yönde etkisi olduğunu belirten Bakan Koca, "65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü." dedi.
"Toplam test sayımız 558 bin 413 oldu"
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle birlikte toplam test sayımız 558 bin 413 oldu." açıkladı.
"Toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi." dedi.
"Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak"
Test sayısının arttığını belirten Sağlık Bakanı Koca sözlerine şöyle devam etti:
"Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama artış hızı düştü. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak."