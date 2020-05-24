23 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı yapılan yarışın ardından belli oldu. Çekişmeye sahne olan yarışmada 23 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyunu kazanan tarafı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Ünlüler ve Gönüllülerin kapışmasının ardından Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler oldu. Survivor 85. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kazanan yine Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı, dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde bir kez daha eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Dün ilk eleme adayı Yunus Emre olduğu için onun adı yazılmayacaktı.

24 Mayıs 2020 01:34
23 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor 23 Mayıs Dokunulmazlık oyunu Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynandı. İki takım yarışmacıları kıyasıya bir rekabetle dokunulmazlık oyununu kazanmaya çalıştı. Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyunu bu hafta 2. kez yapıldı ve kazanan taraf duyuruldu. Dokunulmazlık oyununda ilk oyunda da olduğu gibi Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazandı. Sercan, Aycan ve Elif için yapılan oylama sonucunda en çok adı yazılan yarışmacı belli oldu. Survivor'da bu hafta bayram nedeniyle eleme olmayacak. Önümüzdeki hafta iki dokunulmazlık oyunu ile birlikte iki eleme adayı daha çıkacak. Bu dört eleme adayı için yapılacak oylama sonrasında Survivor'a veda eden isim belli olacak.
Survivor 23 Mayıs haftanın 2. Eleme adayı Elif oldu

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10-6 mücadeleyi kazanan takım oldu.

GÖNÜLLÜLER: 10

ÜNLÜLER: 6



İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan oylama neticesinde ikinci eleme adayı Yunus Emre, Sercan ve Aycan'ın ada konseyinde adını yazdığı Elif oldu.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam iki takım arasında son derece heyecanlı geçen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Sembolü ise Gönüllüler takımından Evrim aldı. Ada konseyinin ardından ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.

SURVIVOR ELİF KİMDİR

Elif Yıldırım Gören önemli Türk Milli sporcularımızdan birisidir. ENKA'da spor kariyerini sürdürmektedir. Kendisi ile ilgili en doğru ve net bilgileri, Elif Yıldırım Gören kimdir, Elif Yıldırım Gören evli mi? Elif Yıldırım Gören boyu kaç? Elif Yıldırım Gören Survivor 2020 şeklindeki meraklar sonucunda oluştu. Ayrıca , 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

SURVİVOR ELİF GÖREN'İN BOYU KAÇ?

Survivor 2020'de yarışan Elif Gören'in boyu 1.70 cm'dir. Survivor 2020'ye ilk katıldığında 59 kiloda olan Elif Yıldırım Gören'in bu süre zarfında 9 kilo verdiği ve 50 kiloya düştüğü biliniyor.



SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Survivor 2020 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören evlidir. Elif Yıldırım Gören'in eşi Yalım Gören. Yalım Gören, ENKA Spor Kulübü İdari Menajeri ve Yöneticisi olarak çalışıyor.

ELİF YILDIRIM GÖREN HAKKINDA YORUM

"bu seneki ünlüler takımının tek sempatik yarışmacısı.

yarışma başladığından beri karakterini hiç bozmadı, mert ve grubuna uyup birilerine karşı gereksiz cephe almadı.

Muhtemelen yarışmadan elendikten sonra arkamdan neler atıp tutmuşlar diye buraları okuyacaksın, benim gözümde sınıfı geçtin elifciğim. Hep böyle kalman dileğimle."



SURVİVOR'DAN 28 NİSAN HAFTASINDA KİM ELENDİ?

Survivor'da her Cumartesi ve Pazar günleri halk oylaması yapılıyor, çıkan sonuç ile birlikte eleme adayları belli oluyor. 25 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybedince bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Yapılan ada oylaması sonucunda adı en çok çıkan Yunus Emre, Ünlülerin ilk eleme adayı oldu.
26 Nisan Pazar günü Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Bu sefer galip gelen Ünlüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllülerin ada konseyinde çıkardıkları eleme adayı ise Gizem oldu.



SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜLÜ NEYDİ, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'un dün yayınlanan 59.bölümünde, her iki takım da ödül oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Sercan'ın sakatlığı ve Gizem'in panik atağı nedeniyle ikisi yarışamadı. Bu kez ödül Lunapark eğlencesi ve malikanede geçirecekleri harika bir gün oldu. Burada annelerinin de yemeklerini yiyeceklerdi. Ödülünü almak isteyen yarışmacılar ellerinden geleni yaptı. Başlarda kafa kafaya giden skor daha sonra fark açtı ve Survivor'da ödül oyununu 10'a 8 skorla gönüllüler takımı kazandı.

Acun Ilıcalı'nın lüks malikaneyi öve öve bitiremediği evin kime ait olduğunu, ev sahibinin özel isteği ile söylemeyeceğini sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti. Lüks evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu açıkladı. Hatipoğlu ödül olarak verilen evin Marc Anthnony'in olduğunu söyledi. Malikane Miami'de yer alıyor. Bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony çok sayıda şarkısı ile tanınıyor.



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