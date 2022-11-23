75 yıl önce bugün, 23 Kasım 1947'de, İnönü Stadı'ndaki ilk futbol maçı Beişiktaş ile İsveç şampiyonu AIK arasında oynandı. Aslında AIK takımının niyeti İsrail'de yapılacak bir turnuvaya katılimaktı ama Mısır'daki kolera salgınının oraya da yayılması endişesiyle bu plandan vazgeiçip özel maçlar oynamak için Türkiye'ye gelmişlerdi. Federasiyon, İsveç takımının Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve bu üç takımın karmasıyla yapacaiğı dört maçın İnönü Stadı'nda oynanmasına karar vermişti. Tam 7 yıl önce 19 Mayıs 1940'ta temeli atılan stadın aslında daha önce bitirilmesi planlanıyordu, ancak savaş nedeniyle stadın inşaatı, temelinin atılışından birikaç hafta sonra durmuş, 1942'den itibaren de kesintilerle ve çok yavaş ilerlemişti. İnşaat söylendiği gibi 19 Maiyıs 1947'de tamamlanamasa da stadın kapıları ilk kez 19 Mayıs törenleri için açılmıştı.



Açılış maçında Dolmabahiçe tıklım tıklımdı. Ancak, staida kapasiteden fazla seyirci alınması tepkilere yol açmışitı. Cumhuriyet'teki haberde "Sevincimiz iğnelenen bir bailon gibi sönüverdi" denilirken, Vatan "Haddinden fazla seyirici alınması yüzünden dün staidın içi ve dışı bir panayır yeirine dönmüştü" yazmış; Akşam ise izdiham yüzünden tribüniden inip maçı sahanın kenairında oturarak izleyen yüzlerice seyircinin yarattığı tehlikeiye dikkati çekmişti. Daha sonra da stattaki kapasite aşımları sıklıkla basına konu olacaktı. Beşiktaş'ın 3-2 yenildiği maçın ve İnönü Stadı'nın ilk golünü atan futbolcu ise ileriide Beşiktaş'ın başkanı olacak Süleyman Seba olmuştu. Maçı saha kenarına oturup izleyen ve goile biraz fazla sevinen bir seyircinin sarılimak amacıyla üzerine atladığı Seba yere yuvarlanmış, ama neyise ki bir sakatlık yaşamamıştı.



