23 Ekim Cuma iddaa tahminleri

23 Ekim Cuma akşamı Süper Lig'in yanı sıra Almanya, İspanya, İngiltere gibi ülkelerde futbol heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Sporx iddaa ekibi, Cuma gün sizlere kazandıracak maçları açıkladı. Bol şanslar...



KASIMPAŞA - GÖZTEPE



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 6. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında dağınık bir görüntü veren Göztepe genel olarak sanki geçen sezonun biraz daha gerisinde gibi gözüküyor. Sarı Kırmızılılar özellikle defansif anlamda biraz daha gelişmeliler diye düşünüyorum. Kasımpaşa ise dengeli futbolu ile bence yine ilk 10 sıra içerisinde yerine alacak seviyede. İstanbul'da keyifli 90 dakika bizleri beklerken ev sahibi ekibin sahadan puansız ayrılacağını sanmıyorum. Bu sebeple 10 çifte şans seçimi en makul tercih gibi gözüküyor. Alternatif olarak 2-3 gol seçeneğini de kazandırır.



MUHTEMEL 11'LER



Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Jeanvier, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Alan, Koita



Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, Marko Mihojevic, Atınç, Berkan Emir, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye



ASTON VILLA - LEEDS UNITED



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Aston Villa ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Bu sezona oldukça iyi başlayan Aston Villa, Leicester City'yi de deplasmanda yenerek 4'te 4 yaptı. Aston Villa'nın bu başarılı gidişi ne kadar sürecek bilinmez ama Leeds United maçı onlar adına kolay geçmeyecek. Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United, Manchester City beraberliği ve Wolverhampton mağlubiyetini bu maçı kazanarak telafi etmek istiyor. Evet Aston Villa çok forma ama Leeds United'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 çifte şans seçeneğini kuponlarda değerlendirebiliriz. Bu arada alternatif arayanlara iki takım arasındaki son 5 maçın 4'ünde karşılıklı goller olduğunu hatırlatmak isterim.



MUHTEMEL 11'LER



Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Luiz, McGinn; Trezeguet, Barkley, Grealish; Watkins



Leeds United: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Struijk; Costa, Klich, Rodrigo, Harrison; Bamford



STUTTGART - KÖLN



BURAK ŞEN: Almanya Ligi'ne Stuttgart ile Köln karşı karşıya gelecek. Bundesliga'ya yeniden yükselen ve bu sezon kabus yaşamak istemeyen Stuttgart, 4 maçta 7 puan aldı ve son maçta Hertha Berlin'i deplasmanda yenerken, alkışlanacak bir performans sergilediler. 4 haftada sadece 1 puan toplayabilen Köln'de işler yolunda gitmiyor. Henüz ligin başı olmasına rağmen ilerisi için olumlu sinyal vermiyorlar. Fakat toparlanabilmek adına Stuttgart deplasmanında daha dirençli bir Köln izleyeceğimizi düşünüyorum. Karşılıklı gollerin olacağı maç, iki takımın Bundesliga I'deki son 4 karşılaşmasında olduğu gibi yine 2,5 Üst bitecektir.



MUHTEMEL 11'LER



Stuttgart: Kobel; Stenzel, Karazor, Kempf; Warnangituka, Mangala, Endo, Coulibaly; Didavi, Castro; Kalajdzic



Köln: T. Horn; Ehizube, Bornauw, Czichos, J. Horn; Skhiri; Wolf, Duda, Rexhbecaj, Jacobs; Andersson



ELCHE - VALENCIA



GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'da Elche sahasında Valencia'yı konuk edecek. Ev sahibi Elche; 4 maç sonunda 7 puanda, konuk Valencia ise aynı puana 6 maç sonunda ulaştı. Konuk ekip son 2 maçından sahadan puansız ayrıldı. Önce sahasında Real Betis'e ardından deplasmanda Villarreal'e kaybettiler. Elche ise son maçında 7 puan topladı. Şu ana kadar sadece ligin ilk maçında Sociedad'a puan kaybettiler. Bu maç öncesinde ev sahibi ekipte Josema'nın sakatlığı bulunuyor. Valencia'da ise Kondogbia ve Maxi Gomez sakatlıkları gerekçesiyle görev alamayacaklar. Valencia bu sezon çok güven vermiyor. Elche bir seri yakalamışken devam ettirmeye daha yakın. İyi oranıyla ev sahibi kaybetmez kuponlardaki yerini alabilir.



MUHTEMEL 11'LER



Elche: Badia – Barragan, Verdu, Calvo, Mino, Marcone, Guti, Josan, Morente, Fidel, Milla



Valencia: Domenech- Correia, Paulista, Diakhaby, Lato, Musah, Delgado, Wass, Gaya, Guedes, Vallejo



