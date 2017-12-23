23 Aralık İstanbul hava durumu, İstanbul'da kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir. Yunanca "meteoron" kelimesinden adını almıştır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir. Eski yunanlılar bulutları, rüzgarları ve yağmuru anlamak ve birbirleriyle ilişkilerini tespit etmek için rasat yapmışlardır. Onlar için hava durumu önemliydi, çünkü hava çiftçilerin ürün yetiştirmesini, denizcileri ve denizde seyahat edenleri etkiliyordu. Bugün çevremizde, atmosferdeki değişim ve olaylardan dolayı bizleri etkileyen daha ciddi ve önemli hava olayları vardır. Gezegenimizdeki atmosferin davranışları ve etkisi gibi, zor ve karmaşık konulara çözüm bulmalıyız.



Eski Bir Bilim Dalı



Aristo'nun meteorolojinin babası olduğuna inanılmaktadır. Aristo "meteorologica" adlı eserini M.Ö. 340 yılında yazmıştır. Aristo'nun yağmur, dolu fırtınası ve bazı hava parametrelerine ait görüşlerinin bir kısmı doğru, çoğu ise yanlıştır. Bu zamandaki diğer düşünürler gibi Aristo da mantık ve sebep yoluyla doğruya ulaşacağına inanıyor ve dünyadaki doğal olayları anlamak için rasat yapılmasına ihtiyaç olmadığını düşünüyordu.



Yüzyıllarca sonra, modern bilimin ilk yıllarında, bilim adamı olarak bilinen doğa filozofları, doğayı gerçekten anlamanın yalnızca spekülasyon ve mantıksal tartışmalarla olamayacağını farketmişlerdir. Dünyadaki olayları anlamak için, bunları ölçmek, kaydetmek ve analiz etmek gerekir. Ancak, hava parametrelerinden rüzgar yönü ve yağış miktarını ölçebilmek bile uzun zaman almıştır. Termometrenin icadı M.S. 1600'lü yıllarda, atmosfer basıncını ölçen barometrenin keşfi ise bundan birkaç yıl sonra olmuştur. Sonraki gelen 200 yılda, nem ve rüzgar hızı ve atmosferdeki diğer önemli parametreleri ölçmek için meteorolojik aletler geliştirilmiştir. Bilim adamları bu sistemleri kullanarak iklim olarak bilinen uzun dönemli değişimleri kaydetmişlerdir. Bununla birlikte, fırtına, harekeyn, tornedo ve diğer atmosferik olayların günden güne değişen davranışlarını anlayamamışlardır.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Aralık Cumartesi günü için İstanbul hava durumunu resmen açıkladı. İşe veya özel işleri için dışarı çıkacak olan vatandaşlara 23 Aralık Cumartesi için önemli kar uyarıları yapıldı. Vatandaşlar, bugün kar yağışı var mı diye Google'da araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar... İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU TIKLAYIN Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Soğuk havayla birlikte birçok şehirde kar yağacak. Meteorolojik modellere göre, İstanbul'da şehir merkezinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayacak yağışın yarın öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği,Pazar sabahına kadar devam etmesi ve yerde kar örtüsü oluşturacağı bekleniyor. Yağışın kesilmesiyle birlikte haftanın ilk yarısında gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.İzmir'de ise bugün ve yarın sabah saatlerine kadar yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışın bu akşam ve gece kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 kgarasında yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, güneydoğusunun yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı bekleniyor.EDIRNE °C, 4°CParçalı ve çok bulutluISTANBUL °C, 7°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELI °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTEKİRDAG °C, 5°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Kütahya'nın yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinde yer yer kuvvetli(21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluDENIZLİ °C, 11°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurluİZMİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz bölümü, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıANTALYA °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıISPARTA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluMERSİN °C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Çankırı, Eskişehir ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.ANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksekleri karla karışık yağmurluESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıKAYSERİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurluKONYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKASTAMONU °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıSİNOP °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluSAMSUN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluTOKAT °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.AĞRI °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluVAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DIYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.GAZIANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.MARDIN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu geçecek. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu geçecek. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Bu olay çok çabuk meydana geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşmeden kar haline gelmiştir. Kar taneleri yapılan araştırmalara göre altıgendir. Fakat küçük olduklarından çıplak gözle şekilsiz gözükürler. Ve bunların hiçbiri birbirine benzemez. Ve gökyüzünden yere doğru inerken hiçbiri birbirine değmez. Toprak ve atmosferin ısı aynı olursa yere düşen kar taneleri erimez. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre yeryüzüne inen yağış çeşitlerinin sekizde birinin kar yağışı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yere düşen kar taneleri toprağın üzerine kaplar ve toprağın donmasını engeller. Kar tanesi oluşurken sıcaklığa ve neme göre şekil alır. Kar yazın oluşacak nem ve kuraklığı önler. Ayrıca toprağa düşen kar taneleri azot bakterileri yardımıyla eriyerek azot tuzu haline gelerek toprağı da besler. Buna karşın kar taneleri yağış çeşidine ve yağış türüne göre; uzun ince kalem veya şapkalı sütun gibi isimler alır.