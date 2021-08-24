Şampiyonlar Ligi Play-of Turu'nda rövanş karşılaşmaları oynanacak. Sporx iddaa ekibi, 24 Ağustos Salı günü oynanacak maçlar için değerlendirmelerini yaptı. İşte Sporx iddaa ekibinin tahminleri...



LUDOGORETS - MALMÖ



SİNAN BAYRAM: Şampiyonlar Ligi Play Off turu rövanş maçında Ludogorets sahasında Malmö ile karşı karşıya gelecek. İsveç'de oynanan ilk maçta rakibini 2-0 ile geçen Malmö rövanş öncesi ciddi bir avantaj yakalamış durumda. Skorun yanı sora oynadığı futbolla da Malmö bence ilk maçı sonuna kadar hak etmişti. Ben Bulgarların sonuna kadar mücadele edeceğini düşünüyorum ancak tur kolay değil. Karşılaşma için taraf bahisleri riski bu sebeple alternatif seçimlerden 2-3 tercihi en ideal bahis gibi gözüküyor.



FERENCVAROS - YOUNG BOYS



SİNAN BAYRAM: UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Ferencvaros sahasında Young Boys'u konuk edecek. Young Boys sahasındaki maça 3-2 kazanmayı başarmıştı. O maçta ibre sürekli yer değiştirmişti. Ferencvaros öne geçmiş, skor 1-1'e geldikten sonra bir penaltı atışından faydalanamamıştı. İki takımda hafta sonunda maç oynamadı. Konuk ekip, geçen seneki farklı şampiyonluğun lige istediği gibi başlayamadı. Ferencvaros da aynı şekilde. İki takımda hücum oynamayı, baskı yapmayı seviyor. İlk maçta ev sahibi ekipten yana bahis almıştım. Bu maçta önerim ise kg var olacak.



PSV EINDHOVEN - BENFICA



GÖLGE ADAM: UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda PSV Eindhoven deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Benfica'yı konuk edecek. İki takımda sezona oldukça iyi başladı. PSV 2'de 2 yaptı. Bu maçlarda 6 gol attılar ve kalelerinde sadece 1 gol gördüler. Benfica da 3'te 3 ile lige başlarken; attığı ve yediği gol sayısı PSV ile aynı. PSV'yi ben Galatasaray maçlarında izledim ve çok beğendim. İlk maçtan da böyle bir sonuçla ayrılmalarını bekliyordum. Deplasman golü kuralı kalktıktan sonra böyle skorlu maçların rövanşları merak ediliyor. İki takımda da önemli bir eksik yok. Formda iki takımın mücadelesi olacağını söylemiştim. Seyir zevki yüksek bir mücadele bekliyorum. Sonunda kazanan PSV olur. Ancak turu geçebilirler mi? İşte bunu birlikte göreceğiz.



