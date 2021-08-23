23 Ağustos Pazartesi iddaa bankoları

Liglerde kapanış maçları pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla sürecek. Sporx iddaa ekibi, 16 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlar için değerlendirmelerini yaptı. İşte Sporx iddaa ekibinin tahminleri...



TRABZONSPOR-SIVASSPOR



SINAN BAYRAM: Süper Lig'de 2. Hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden ve geçen Perşembe ilk maçlarını oynayan iki takım bu hafta Perşembe günkü rövanşlar öncesi karşı karşıya gelecekler. İki ekip için de hem konsantrasyon hem de yorgunluk etkili olacaktır diye düşünüyorum. Sivasspor'un sezon başlangıcını beklediğimden olumsuz gördüm, Trabzonspor ise daha diri ve formda. Ben ev sahibi ekipten 3 puan bekliyorum. 1 seçimi ideal duruyor.



GALATASARAY-HATAYSPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 2. Hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Giresun deplasmanında 2-0 ile kazanarak lige iyi başlayan Sarı Kırmızılılar hafta içinde Randers deplasmanında 1-1 berabere kalarak avantajlı şekilde İstanbul'a döndü ama oynadığı oyunla çok da kimseyi tatmin etmedi. Mutlaka transfer yapması beklenen G.Saray 2 de 2 yaparak hataya yer vermek istemiyor. Hatayspor ise geçen yılki çıkışını sürdürmek istiyor. Elbette kadroları biraz zayıfladı ama bence yine de ligde iyi işler yapabilirler. Ben İstanbul'da gollü bir karşılaşma bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olur.



GETAFE - SEVILLA



GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'nın 2'nci haftasında Getafe sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Sevilla ligin ilk haftasında Vallecano'yu 3-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardı. Yeni transfer Lamela attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Getafe ise ilk haftada Valencia'ya deplasmanda 1-0 kaybetti. Ancak rakipleri 3'üncü dakikadan itibaren 10 kişi oynadı. Rakip kaleye 22 şut atsalar da bunlardan sadece 4'ünde isabet sağlayabildiler. Bu da mağlubiyeti kaçınılmaz kıldı. Sevilla savunmada da iyi işler yapıyor. Getafe de aynı hücum performansıyla devam ederse sıkıntı yaşayacakları aşikar. Gol barajının aşılmasını beklemiyorum.



