22 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonasına katılamayacak!

22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye, son maçında Letonya'yı 3-0 yendi. Milli takım bu galibiyete rağmen Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edemedi

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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22 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonasına katılamayacak!
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22 Temmuz 2023 21:16
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen elemelerde milli takım, üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeyle karşılaştı.

Maçı 25-15, 29-27 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazanan milli takım, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Bu galibiyete rağmen Türkiye, 2024 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edemedi.

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