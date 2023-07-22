22 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonasına katılamayacak!

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen elemelerde milli takım, üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeyle karşılaştı.



Maçı 25-15, 29-27 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazanan milli takım, gruptaki ilk galibiyetini aldı.



Bu galibiyete rağmen Türkiye, 2024 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edemedi.



