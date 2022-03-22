22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3 madalya!

22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Erivan Barut ve Hatice Akbaş altın, Gizem Özer ise gümüş madalyanın sahibi oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3 madalya!
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22 Mart 2022 19:18
Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda Erivan Barut ve Hatice Akbaş altın, Gizem Özer gümüş madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlarda final müsabakaları gerçekleştirildi.

48 kiloda Erivan Barut, Slovak Nicole Durikova'yı, 52 kiloda da Hatice Akbaş ise Hırvat Nikolina Cacic'i yenerek altın madalya elde etti.

63.5 kilo finalinde Slovak Miroslava Jedinakova'ya yenilen Gizem Özer ise gümüş madalya aldı.

Kadınlarda milli sporcu Gizem En, bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Türkiye, böylece kadınlarda 2 altın ile birer gümüş ve bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.

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