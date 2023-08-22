22'nci Bosphorus Cup'a geri sayım başladı

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup, 22'nci kez İstanbul'da düzenleniyor. 21-24 Eylül tarihlerinde 'Celebrate Istanbul' sloganıyla IRC, ORC, gezi tekneleri ve sportif tekneler olmak üzere toplam sekiz kategoride gerçekleştirilecek olan 22. Bosphorus Cup, bir kez daha İstanbul'un tüm güzelliklerini dünyaya tanıtacak. 2002 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda bu sene Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere 10 farklı ülkeden toplam bin 200 sporcu yarışacak.



Boğaz'da 'Yelkenler fora' diyecek



Caddebostan açıklarındaki antrenman ve şamandıra yarışlarıyla başlayacak olan 22. Bosphorus Cup'un ilk yarışı, 22 Eylül Cuma günü Adalar'dan start alacak ve Kalamış'ta sona erecek. Adını İstanbul Boğazı'ndan alan organizasyonun muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Boğaz Yarışı etabı, 23 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek. Yelkenliler, hiçbir motor gücü olmadan sadece rüzgâr enerjisiyle aynı anda boğazda fora diyecek. Bosphorus Cup, Boğaz Yarışı'nın ardından 24 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarındaki yarışla sona erecek. Genel klasmanda birinci olan takım, Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek ödül töreni ile kupanın sahibi olacak.



Gorbon: Türkiye'de kattığı değer 75 milyon dolar



Tüm dünyadan yelkencilerin merakla beklediği yelken organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, ''Bosphorus Cup'ı bugün bulunduğu noktaya getirebilmek için çok emek verdik ve bunu başardık. Bosphorus Cup artık tüm dünyada tanınan bir marka. Hatta sadece yerli basının değil, yabancı basının da ilgisini çekiyor. Bosphorus Cup ekosisteminin 22 yılda İstanbul'a kattığı değer yaklaşık 75 milyon dolar. Bu gurur verici tablo da, tüm zorlukların üstesinden gelmemiz için bize büyük bir motivasyon sağladı ve sağlamaya devam ediyor'' dedi.







