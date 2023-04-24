22 madalya, halter camiasının yüzünü güldürdü

Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan 22 madalya, halter camiasının yüzünü güldürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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22 madalya, halter camiasının yüzünü güldürdü
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24 Nisan 2023 14:12
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa Şampiyonası'nda 6'şar altın ve bronz ile 10 gümüş olmak üzere 22 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Başkenti Erivan'da düzenlenen şampiyonaya ilişkin Başkan Ünlü'nün görüşlerine yer verildi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Ünlü, "Erivan'da toplam 22 madalya kazanarak kadınlarda birinci, erkeklerde ise üçüncü sırada yer aldık. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından böyle güzel sonuçlarla halkımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek bizleri mutlu etti. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcularımızı yürekten kutluyorum. Tüm sporcular ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Ayrıca bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı'mıza, Spor Genel Müdürü'müze teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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