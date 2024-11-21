22 Kasım: Yarın okullar tatil mi? MEB kararı

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu, Isparta çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ile Eskişehir'in kuzeyinde de yağış etkili olacak. Yapılan hava durumu uyarıları ile gözler okulların tatil edildiği il ve ilçelere çevrildi. Şanlıurfa ve Antalya'da eğitim öğretime ara verilmişti. Peki bugün okul var mı? Nerelerde okullar tatil edildi? İşte, o konularla ilgili ayrıntılar.



22 KASIM: OKULLAR TATİL Mİ?



22 Kasım günü için tatil açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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