Haber Tarihi: 21 Kasım 2024 13:00 - Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 13:00

22 Kasım: Yarın okullar tatil mi? MEB kararı

22 Kasımgünü okulların tatil mi değil mi binlerce veli ve öğrenci tarafından merak ve araştırma konusu. Ülkenin genelinde soğuk havalardan kaynaklı öğrenciler tatil haberlerine gözünü dikti. Peki, yarın okullar tatil mi, var mı? 22 Kasım MEB okullar var mı yok mu?

22 Kasım: Yarın okullar tatil mi? MEB kararı
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Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu, Isparta çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ile Eskişehir'in kuzeyinde de yağış etkili olacak. Yapılan hava durumu uyarıları ile gözler okulların tatil edildiği il ve ilçelere çevrildi. Şanlıurfa ve Antalya'da eğitim öğretime ara verilmişti. Peki bugün okul var mı? Nerelerde okullar tatil edildi? İşte, o konularla ilgili ayrıntılar.

22 KASIM: OKULLAR TATİL Mİ?

22 Kasım günü için tatil açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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