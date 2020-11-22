22 Kasım 2020 Menajerimi ara yeni bölüm ne zaman saat kaçta hangi kanalda

En çok ilgi çeken dizilerden biri olan Menajerimi ara yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Televizyon izleyicileri tarafından yeni bölümleri merakla beklenen Menajerimi ara dizisi yeni bölümü 22 Kasım Pazar günü yayınlanıyor. Yeni bölümde yine izleyiciler menajerimi ara dizisinde yeni ünlü konuk oyuncuları görecekler ve beklenenin dışında yeni gelişmelere şahit olacaklar. Menajerimi ara yeni bölüm izle, menajerimi ara 22 Kasım Pazar 2020 bölümü menajerimi ara 13. bölüm yeni canlı izlemek için haberimizi okuyabilirsiniz.

22 Kasım 2020 10:20
22 Kasım 2020 Menajerimi ara yeni bölüm ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Menajerimi ara oyuncuları arasında Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş, Semi Sırtıkkızıl, Nazlı Senem Ünal, Bedir Bedir, Pınar Ünsal, Yaprak Medine gibi isimler yer alıyor. Dizide Barış Falay Kıraç'a, Canan Ergürder Feris'e, Fatih Artman Çınar'a, Ahsen Eroğlu Dicle'ye, Deniz Can Aktaş Barış'a hayat veriyor. Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ise Peride karakterini canlandırıyor.

22 Kasım Pazar Yeni bölüm Manejerimi Ara 13. bölüm saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak.

MENAJERİMİ ARA 13. BÖLÜM SON BÖLÜM
Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal… Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans'ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle'yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

MENAJERİMİ ARA 13. BÖLÜM İZLE

 

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Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal

Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?



MANEJERİMİ ARA DİZİSİ OYUNCULARI

Bu sırada Ego Ajans yeni maceralarla çalkalanmaktadır. Çınar'ın oyuncusu Tuba Büyüküstün, yurtdışından çok önemli bir yönetmenden film teklifi almıştır ve daha şimdiden bütün sektör bunu konuşmaya başlamıştır bile… Ama ne yazık ki Çınar'ın hiç hesaba katmadığı bir sorun çıkar ortaya… Çınar bu sorunu çözmeye çalışırken Feris de yeni asistanını tanımaya ve ona güvenip güvenemeyeceğini tartmaya çalışır. Bu esnada Dicle, bilmeden Feris'in yeni starı Barış'la tanışır ve beklenmedik bir maceraya atılmak zorunda kalır, acaba buna Feris ne diyecek?

Yapım Ekibi

Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Yönetmen: Ali Bilgin
Senaryo Yazarı: Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtak
İdari Yapımcı: Ali Demir
2. Yönetmen: Elif Turgay
Görüntü Yönetmeni: Selim Demiratar
Sanat Yönetmeni: İsmail Durmaz
Müzik: Saki Çimen, Uğur Ateş



Oyuncular

Kıraç: Barış Falay
Feris: Canan Ergüder
Çınar: Fatih Artman
Dicle: Ahsen Eroğlu
Barış: Deniz Can Aktaş
Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu
Beren: Yaprak Medine
Gülin: Gamze Karaduman
Jülide: Nazlı Senem Ünal
Emrah: Semi Sırtıkkızıl
Bekir: Bedir Bedir
Mayda: Aslı Mavitan
Leyla: Pınar Ünsal
Meral: Buse Sinem İren
Ece: Duygu Şen
Sedef: Melisa Seda
Aydın: Beran Kotan



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