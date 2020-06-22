22 Haziran Pazartesi iddaa tahminleri

Futbolda heyecan hafta sonunun ardından Pazartesi günü de kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye, İtalya, İspanya ve Almanya'dan öne çıkan maçları Sporx iddaa ekibi sizler için değerlendirdi. Hafta sonu verdikleri tahminlerle kazandıran iddaa ekibi, pazartesi günü için de özel seçimler yaptı. İşte günün tahminleri...



ALANYASPOR - TRABZONSPOR



Süper Lig'de Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor iyi bir sezon geçiriyor ve kupada finale çıkarak, Trabzonspor'un rakibi oldular. Final öncesi iki takım bu kez ligde kozlarını paylaşacaklar ve Trabzonspor adına kazanmanın büyük önemi var. Şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Trabzonspor kazanarak Başakşehir'in gerisinde kalmamayı hedefliyor. Alanyaspor da kazanması halinde üst sıralar için iddiasını sürdürebilir. Kıran kırana geçmesini beklediğim maçta mutlaka karşılıklı goller olacaktır. Ayrıca ilk yarı 0,5 Üst alternatifine de yönelebiliriz.



KGV @ 1,52

İlk yarı 0,5 Üst @ 1,30



MUHTEMEL 11'LER



Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzevellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes, Cisse



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth



ANTALYASPOR - RİZESPOR



Süper Lig'de Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Beşiktaş'ı yenen Antalyaspor, kupada Alanyaspor ile oynadığı yarı final rövanş maçında 4-0 kaybetti ve ağır yıkım yaşadı. Kupa maçında Antalyaspor'un savunma anlamında yaşadığı sıkıntılar ise ciddi boyuttaydı. Ligde orta sıralarda yer alan Antalyaspor şu an için küme düşme korkusu yaşamıyor ama kazanarak arayı açmak istiyor. Geçen hafta Galatasaray'ı yenen Çaykur Rizespor ise büyük moral buldu ve Antalyaaspor deplasmanında da puanla dönmeyi hedefliyor. İki takımın da puan hedefiyle çıktığı maçta karşılıklı goller izleyeceğimizi düşünüyorum.



KGV @ 1,58



MUHTEMEL 11'LER



Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Celustka, Kudryashov, Hakan Özmert, Fredy, Sinan Gümüş, Podolski, Amilton, Jahovic



Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih, Tunay Torun, Harmash, Samu, Skoda.



MANCHESTER CITY - BURNLEY



İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk iddiası kalmayan Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi'ni kovalayan ancak görünür de hedefsiz olan Burnley ile karşılacak. Sean Dyche yönetiminde takım potansiyelinin çok üzerine çıkan Burnley, United ve Leicester karşısında aldığı galibiyetler ile hala aklımızda. Pandemi sürecinden önce kusursuz bir dönem geçiren ve 9 maç arka arkaya yenilmeyen Burnley'in lige nasıl döneceği ise merak konusu. City cephesinde ise pek farklı bir durum yok ve pandemi sonrası döneme Arsenal'i sürklase ederek başladılar. Burnley, City deplasmanında son 15 maçta galibiyet alamadı. Maçın mutlak favorisi City'nin galibiyet oranı çok düşük dolayısıyla alternatif bahislere yöneleceğiz.



Burnley 0.5+ Gol @1.80

10.5+ Korner Üst @1.50



MUHTEMEL 11'LER



Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Foden; Bernardo, Aguero, Sterling



Burnley: Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Vydra, Rodriguez



LECCE - MİLAN



İtalya Ligi'nde Lecce ile Milan karşı karşıya gelecek. Kümede kalma hesapları yapan Lecce, aranın ardından Milan'ı ağırlayacağı maçta mutlaka puan almak istiyor. Sezonun ilk yarısında Milan ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Lecce, bu kez savunmada daha güçlü durmak ve bulabileceği gollerle sonuç almanın hesaplarını yapıyor. İnişli çıkışlı performans gösteren Milan, Avrupa kupalarına katılabilmek adına ara sonrasında sei galibiyetler almayı planlıyor ama bunu yapabileceklerini düşünmüyorum. Zorlu geçmesini beklediğim maç için önerim 2-3 gol seçeneğinden yana olacak. Alternatif olarak ilk yarı 0'ı da işaretletyebiliriz. Bu arada Milan'da Zlatan Ibrahimovic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.



2-3 Gol @ 1,75

İlk yarı 0 @ 1,75



MUHTEMEL 11'LER



Lecce: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula



Milan: Donnarumma; Conti, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Rebic; Leao



BOLOGNA - JUVENTUS



İtalya Serie A'da Lazio ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışının içerisine giren Juventus, Bologna deplasmanında galibiyet arayacak. İtalya Kupası'nda Napoli'ye penaltılar sonucunda boyun eğen Juventus'ta Sarri üzerindeki eleştirilerin dozajı da gittikçe artmaya başladı. Bologna cephesinde ise maçtan önce teknik patron Sinisa Mihajlovic'in sözleşmesi uzatıldı ve bu durumun dahi takım üzerinde pozitif bir etki yapabilme ihtimal, oldukça yüksek. İki takımda da oyun yapısını etkileyebilecek sakat ya da cezalı futbolcu yok. Juventus, Milan ve Napoli maçlarıyla beraber maç temposunu da bir anlamda yakaladı ancak Bologna açısından aynı şeyleri söylemek mümkün değil!



Juventus kazanır @1.48



MUHTEMEL 11'LER



Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Poli; Barrow, Soriano, Orsolini; Palacio



Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ronaldo, Dybala, Costa



VILLARREAL - SEVILLA



La Liga'da haftanın en zevkli geçmesi beklenen maçlarından biri; Villarreal - Sevilla. İki takım da Şampiyonlar Ligi'ni kovalıyor ve özellikle Villarreal'in bu iddiasını ayakta tutabilmesi adına bu karşılaşmadan yenilgiyle ayrılmaması gerekiyor; Sevilla'nın ise bir miktar da olsa kredisi var. Barcelona karşısında maçın başından sonuna kadar dirençli ve kontrollü bir performans sergileyen Sevilla, hücum aksiyonlarında pek de başarılı olamadı ve doğal olarak skor yapamadı. Villarreal ise pandemi süreci sonrasına harika başladı ve üçte üç ile devam ediyor. Sezonun geri kalanının aksine daha sert ve daha kontrollü bir oyun yapısıyla devam eden Villarreal'in üç maçından da 1-0'lık galibiyetlerle ayrılması sürpriz değil. Bu karşılaşmada da benzeri bir durum bekliyoruz.



TGS 2-3 Gol @1.70



MUHTEMEL 11'LER



Villarreal: Asenjo; Gaspar, Albiol, Torres, Moreno; Cazorla, Trigueros, Iborra; Moreno, Alcacer, Chukwueze



Sevilla: Vaclik; Navas, Kounde, Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Munir, De Jong, Ocampos



