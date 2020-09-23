22 Eylül 2020 Eleme potasına kim girdi? Haftanın 2. eleme adayı

Masterchef yarışmasında potaya giren isimler belli oldu. 2020 Masterchef Türkiye yarışmasında 22 Eylül programında eleme potasına giren isimler netlik kazandı. Kaptan Emir ilk eleme potasına giren ismi kendisi belirlerken ikinci eleme potasına giren yarışmacı takım arkadaşları tarafından belirlendi. Eleme potası Masterchef 22 Eylül 2020, eleme potasına kim girdi, dün kimin adı yazıldı bilgileri için haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Eylül 2020 07:51
22 Eylül 2020 Eleme potasına kim girdi? Haftanın 2. eleme adayı
Haftanın 1. dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 22 Eylül tarihli 61. bölümünde en başarısız menüyü yapan takım eleme potasına 2 yarışmacısını gönderdi. Salaş balıkçı menüsünün dokunulmazlık oyununda yapıldığı gecede, bireysel dokunulmazlığı alan Emir haftanın ilk eleme adayını seçti. Eleme potasına giren 2. isim yaptığı açıklamalar ile stüdyoda tansiyonu yükseltti.
MASTERCHEF 2020 POTAYA İLK KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'nin 6. haftasında oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. Bu nedenle bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kalan kırmızı takımda oyunu kazanan isim kaptan Emir oldu.

Emir ilk eleme adayı olarak Özgül'ün adını verdi.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 POTAYA KİM GİRDİ, 2. ELEME ADAYI KİM?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Oyunu birinci tamamlayan Emir potaya Özgül'ü gönderdi. Özgül 1. eleme adayı olurken haftanın 2. eleme adayı kırmızı takım yarışmacılarının kullandığı oylar sonrasında belli oldu.

Masterchef ikinci eleme adayı takım arkadaşlarının oylarıyla Esra oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı almak için yeniden tezgah başına geçti. Kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda, Danilo şefin özel yemeği Gizli Orman yemeğini yapmaya çalıştı.

Şefler bireysel dokunulmazlık oyununda son ikiye kalan isimler olarak Berker ile Emir'i seçti. Şeflerin yaptığı oylamanın ardından en iyi tabağını hazırlayan yarışmacı Emir oldu. Bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir, aynı zamanda takım kaptanlığını da üstleniyor.



MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de şefler yarışmacılardan "Salaş balıkçı menüsü" hazırlamasını istedi.

Bu menü için yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Kırlangıç çorbası, levrek marin, istavrit tava, uskumru pilaki, fırında helva menüsünün olduğu gecede şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.

Şefler haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımın mavi takım olduğunu açıkladı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.




HAFTANIN TAKIMI NASIL OLUŞTU?

Dün akşam ekrana gelen kaptanlık oyununun ardından Mavi takım kaptanı olan Uğur ve onun seçtiği Kırmızı takım kaptanı Emir, geriye kalan yarışmacılardan tek tek isimler söyleyerek yeni takımları oluşturdu. İşte, MasterChef'te bu haftanın takımları...

Mavi Takım: Uğur, Furkan, Serhat, Barbaros, Tanya, Duygu, Sefa, Celal

Kırmızı Takım: Emir, Esra, Berker, Özgül, Ayyüce, Eray, Ebru, Walison

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