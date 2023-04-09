Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 22. Balkan Yürüyüş Şampiyonası tamamlandı.



Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan ve Slovakya'dan yaklaşık 70 sporcu katıldı.



Erkekler ile kadınlarda büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde yapılan yarışmada, sporcular 5, 10, 20 ve 35 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.



Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Büyükler 20 kilometrede birincilik olan Mazlum Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi temsil etmenin ve dereceye girmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Demir, "Bundan sonra öncelikli hedefim Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon olmak ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Milli marşımızı çaldırmak gurur verici, bunu yeniden yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Yarışmada sıralama kategorilere göre şöyle oldu:



Büyükler 35 km erkekler



1- Alexandros Papamichail (Yunanistan)



2- Ioannis Kafkas (Yunanistan)



3- Hamza Bayraktar



Büyükler 35 km kadınlar:



1- Olga Fiaska (Hırvatistan)



2- Maria Katerinka Czakova (Slovakya)



Büyükler 20 km erkekler



1- Mazlum Demir



2- Abdülselim İmuk



3- Alexandros Ntentopoulos (Yunanistan)



Büyükler 20 km kadınlar



1- Antigoni Ntrismipioti (Yunanistan)



2- Meryem Bekmez



3- Kyriaki Filtisakou (Yunanistan)



20 yaş altı erkekler 10 km



1-Mikail Dere



2- Roman Horbachov (Ukrayna)



3- Şeyhmus Çapat



20 yaş altı kadınlar 10 km



1- Anastasia Antonopoulou (Yunanistan)



2- Emine Ceylan



3- Tülin Ek



18 yaş altı erkekler 10 km



1- Furkan Yaran



2- Elissaois Bardakis (Yunanistan)



3- Stefan Ioan Ciompoies (Romanya)



18 yaş altı kadınlar 5 km



1-Mina Stankovic (Sırbistan)



2-Esma Nur Yılmaz



3- Eremic Dunja (Sırbistan)





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