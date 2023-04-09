22. Balkan Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 22. Balkan Yürüyüş Şampiyonası, Antalya'da start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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22. Balkan Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da başladı
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09 Nisan 2023 16:01
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 22. Balkan Yürüyüş Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyona, 70 sporcu katıldı.

Erkekler ile kadınlarda büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde yapılan yarışmada, sporcular 5, 10, 20 ve 35 kilometrelik parkurlarda mücadele ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Nihat Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan ve Slovakya'dan sporcuların yer aldığını söyledi.

Sporcuların 8 kategoride yarıştığını belirten Bağcı, "Balkan Şampiyonası'na Türkiye'den yaklaşık 25 sporcu ile katılıyoruz. 20'ye yakın antrenörümüz de bize eşlik ediyor. Sporcularımız arasında Meryem Bekmez, Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız yer alıyor. Katılım oldukça güzel. Sporcularımızın tüm branşlarda başarılı olmasını umut ediyoruz." diye konuştu.

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