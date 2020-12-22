22 Aralık Salı iddaa tahminleri

İDDAA BÜLTENİ VE İDDAA BANKOLARI İÇİN TIKLAYIN...

22 Aralık Salı günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesindeekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Hatayspor sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de çok iyi işler yapan Hatayspor'u ve Ömer Hocayı bence öncelikle tebrik etmek lazım. Çok diri, disiplinli ve gayet iyi mücadele eden bir ekip ortaya çıkmış durumda. 21 puanla ilk 5-6 içerisinde olmaları da bence bu övgüyü nasıl hak ettiklerini gösteriyor. Trabzonspor ise Rize karşısında aldığı 3 puanla hem rahatladı hem de ligdeki pozisyonunu biraz daha yukarı taşıdı. Ben Hatay'da keyifli bir maç bekliyorum ve ev sahibinin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 10 çifte şans seçimi ideal tercih olur.Mohamedi, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, DioufUğurcan, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo Marlon, Baker, Flavio, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, DjaninySüper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Cuma akşamı Karagümrük deplasmanında çok kritik 3 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş hariç diğer rakiplerinin de kaybetmesi ile çok geri düşmemiş olsa da yine de önemli bir avantajı elinin tersi ile itmiş oldu. Bu kadar eksik Karagümrük karşısında kazanmış olmaları lazımdı. Tabi birkaç hafta Fatih Terim'den de uzak kalacak olmaları, G.Saray cephesi için kötü haber diyebiliriz. Göztepe'nin son maçlardaki form durumunu çok beğenmesem de bence kolay maç olmayacaktır. KG Var seçimi ideal tercih olur.Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, DiagneBalazs, Titi, Mihojevic, Gassama, Burekovic, Soner, Guilherme, Yalçin, Halil, Ndiaye, Tripicİtalya Ligi'nde Juventus ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Fiorentina toparlanabilmek adınaCesare Prandelli'yi göreve getirdi. Ancak Prandelli de henüz dertlere çare olamadı. Ligde tam 8 haftadır kazanamayan Fiorentina, bu kez de son 10 lig maçında sadece 1 kez yenebildiği, 8 kez mağlup olduğu Juventus'a konuk olacak. Juventus, Parma deplasmanından 4 gollü zaferle döndükten sonra Fiorentina'yı da kayıpsız geçecektir. En kötü senaryo da bile Cristiano Ronaldo, Juventus'u sonuca ulaştırır. Oran yükseltmek için karşılıklı gol yok tercihini düşünebiliriz.Szczesny; Bonucci, De Ligt, Danilo; Sandro, Ramsey, McKennie, Rabiot, Chiesa; Morata, RonaldoDragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Barreca, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Riberyİngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Lig Kupası'nda Leicester ve Liverpool'u eleyen Arsenal, bu kez Manchester City gibi sert bir rakiple karşılaşacak. En formsuz, en kötü dönemde Manchester City ile karşılaşmak kötü bir durum ama olası bir galibiyet, takımın çıkışa geçmesini sağlayabilir. Manchester City de ligde tam anlamıyla istediği yerde değil ama bu kupada da devam etmek istiyorlar. Manchester City her anlamda maçın favorisi ve kazanacaklarını düşünüyorum. Yüksek oran isteyenler 2,5 ve 2 sonuç bahisini değerlendirebilirler.Leno; Mustafi, Gabriel, Luiz; Bellerin, Ceballos, Elneny, Kolasinac; Willock, Lacazette, SakaSteffen; Cancelo, Stones, Ake, Mendy; Fernandinho, İlkay Gündoğan; Mahrez, Foden, Torres; Agueroİspanya Ligi'nde Valladolid ile Barcelkona karşı karşıya gelecek. Valladolid hafta sonu Sevilla deplasmanından 1 puıanla döndü ve bu kez Barcelona'ya da çelme takmak istiyorlar. Ancak son 10 lig maçında Barcelona'ya 9 kez kaybettiler. Sadece 2014 yılında iç sahada Barcelona'yı 1-0'la yıktılar. Ligin tepesine yaklaşmaya çalışan Barcelona, formsuz Valencia'ya hafta sonu puan kaptırdı. Bu nedenle Valladolid deplasmanında kazanmak zorundalar. Barcelona için kolay bir maç olmayacak ama kazanacaklarını düşünüyorum. Bu arada alternatif olarak 2,5 Alt da düşünülebilir.Masip; Hervias, Bruno, El Yamiq, Garcia; Orellana, Mesa, Fede, Plano; Weissman, MaranhaoTer Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Braithwaite, Pedri, Griezmann; MessiLaLiga'da Valencia'nın konuğu Sevilla olacak. Ligde oynadığı son 3 maçın tamamında sahadan 1'er puanla ayrılan Valencia, son 10 resmi maçında sadece 1 kere kazanabildi. Huesca'nın ardından en çok beraberlik ala takımlardan biriler. Konuk ekip ise son 6 maçında 4 galibiyet aldı. Bunun yanında 1 beraberlik, 1 mağlubiyetleri var. Rakiplerine göre maç eksikleri var ve kazanmaları halinde Avrupa sıralamasına girebilirler. Bu maç öncesinde Valencia'da Gameiro yok. Sevilla'da da Vaclik, Escudero ve Haddadi sakatlıklarından ötürü forma giyemeyecek. Bu sezon Valencia'nın maçların taraf bahsini çok güvenli bulmuyorum. Hem atıp hem de yiyorlar. Fileler karşılıklı havalanır.Domenech- Wass, Paulista, Diakhaby, Gaya, Musah, Racic, Soler, Cheryshev, Guedes, GomezBounou- Navas, Kounde, Carlos, Acuna, Jordan, Fernando, Rakitic, Suso, Ocampos, Jongİspanya LaLiga'da lider Atletico Madrid deplasmanda Real Sociedad'ın konuğu olacak. Konuk ekip, rakiplerine göre 2 maçı eksik olmasına rağmen liderliğini sürdürüyor. Bu sezonki tek yenilgilerini Madrid derbisinde yaşadılar. Ev sahibi Sociedad ise 5 maçtır galibiyete hasret. 3 beraberliğin ardından deplasmanda üst üste 2 maç kaybettiler. 3'üncü sıradalar ancak rakiplerine göre maç sayıları fazla durumda. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Atletico Madrid 8 kez galip gelmiş. 1 maç berabere biterken, 1 kez de Sociedad rakibin mağlup etmeyi başarmış. Atletico, rüzgarı arkasına aldı. Suarez'in takıma dahil olması onlara büyük güç kattı. Bu maç öncesinde konuk ekipte Herrera, Gimenez ve Felix'in durumları maç saatlerinde belli olacak. Sociedad'da ise Januzaj ve David Silva sakatlıkları nedeniyle yoklar. Ev sahibi ekip iyi değil. İyi savunmasıyla Atletico Madrid istediğini alır.Remiro- Gorosabel, Zubeldia, Normand, Monreal, Guevera, Zubimendi, Merino, Portu, Oyarzabal, JoseOblak- Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, Koke, Niguez, Llorente, Carrasco, Lemar, Suarez