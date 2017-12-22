22 Aralık Cuma namazı saatleri

22 Aralık Cuma namazı saatleri nedir? sorusunun yanıtı haberimizde. İslam alemi için önemi büyük olan Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte detaylar ve tüm bilgiler...

22 Aralık 2017 08:30
22 Aralık Cuma namazı saatleri
22 Aralık Cuma namazı saatleri burada! Bugün cuma namazı için ezan saat kaçta okunacak? Peki cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? İşte tüm soruların yanıtı...

22 ARALIK CUMA NAMAZI SAATLERİ
Cuma namazı, her cuma günü öğle vakti müminler tarafından cemaatle kılınan önemli bir namazdır. 





22 ARALIK CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. (Bunun iki rekatını kılmak farzdır. Öğle namazından daha kuvvetli farzdır.) Bunlar sırası ile şöyledir:

1- Önce, Cumanın dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sonra, cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe okunduktan sonra, ikamet okunup, cemaat ile Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır.

2- Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. Bunun kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir.

3- Bundan sonra, "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir denilen bir namaz kılınır.

4- Sonra da, sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Bundan sonra, Ayet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.

CUMA NAMAZI KILINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Namaz kılanın önünden asla geçilmez. Eğer geçerseniz o kişinin namazı bozulur.

- İmam hutbe başladıktan sonra asla konuşulmaz. ve 2 rekat farz bitinceye kadar konuşulmamalı.

- 2 rekat farz kılındıktan sonra hemen cami terk edilmemeli. hiç olmazsa sonraki 4 rekat sünnette kılınıp elleri açıp dua ettikten sonra çıkmalı.

- İmkan ve zaman varsa hemen çıkmak yerine hep beraber dua ettikten sonra çıkmalı.

- Cuma namazına ne kadar erken giderseniz o kadar çok sevabı vardır.

Diğer Haberler

Dünya derbilerini ne kadar iyi biliyorsun? Sporx Ekstra

Dünya derbilerini ne kadar iyi biliyorsun?
Trabzon'da Okay gelişmesi! G.Saray maçında... Trabzonspor

Trabzon'da Okay gelişmesi! G.Saray maçında...
Mehmed Bir Cihan Fatihi izle, Fatih Sultan Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm full izle Gündem

Mehmed Bir Cihan Fatihi izle, Fatih Sultan Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm full izle
Arsenal, kadrosuna 2. Türk asıllı yıldızı katıyor! Arsenal

Arsenal, kadrosuna 2. Türk asıllı yıldızı katıyor!
Tarkan - Her Şey Fani Fizy'de yayınlandı, Tarkan - Her Şey Fani dinle mp3 indir Gündem

Tarkan - Her Şey Fani Fizy'de yayınlandı, Tarkan - Her Şey Fani dinle mp3 indir
Panini Dünya Kupası albümünü tamamlamak ne kadar maliyetli? Sporx Ekstra

Panini Dünya Kupası albümünü tamamlamak ne kadar maliyetli?
İrfan Buz'dan Serdar Gürler ve Konyaspor yorumu Osmanlıspor

İrfan Buz'dan Serdar Gürler ve Konyaspor yorumu
Javi Martinez: ''Asensio, dünyanın en iyisi olacak!'' Real Madrid

Javi Martinez: ''Asensio, dünyanın en iyisi olacak!''
Göztepe 6 eksikle çalıştı Göztepe

Göztepe 6 eksikle çalıştı
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe'de yeni plan: Eljif kiraya, Harun kaleye!
2

"Oğuzhan Özyakup'a Türkiye'den de talip var..."
3

Arjantin dağıldı! İspanya'dan tam 6 gol...
4

Anderson Talisca'ya milli takım şoku!
5

Vincent Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı!
6

Lionel Messi 7 gollü maçı sonuna kadar izleyemedi!
7

Galatasaray'dan transfer hamlesi; "İmza atmasın..."
8

Galatasaray'da 'yerli ve milli' dönemi başlıyor
9

Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!
10

Brezilya, Almanya'dan rövanşı tek golle aldı!
yukarı ok