Haber Tarihi: 21 Aralık 2023 11:15 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 11:15

22 Aralık 2023: Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

22 Aralık 2023: Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller ile İstanbul'da okullar tatil mi? sorusu yoğun kar yağışı sonrasında merak ediliyor. Yurt genelinde soğuk, yağmur ve kar yağışlı hava etkisini gösteriyor. Yurdun batı kesiminde kuvvetli rüzgar ile beraber yer yer fırtınaya varan sağanak yağışlar görülürken İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da kar yağışı etkisini hissettiriyor. Bu noktada, veliler ve öğrenciler tarafından da "yarın günü okullar tatil mi, kar tatili açıklaması var mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz haftalarda hava durumunun yüz yüze eğitim öğretimi olumsuz etkilemesi nedeniyle çeşitli illerde tatil kararı alınmıştı. İşte, okullarda son durum...

22 Aralık 2023: Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller
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Yarın okullar tatil mi? Öğrenciler tarafından 22 Aralık günü kar tatili olan iller hangileri sorusunun detaylarını merak ediyor. Soğuk havanın etkili olduğu yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji'den 3 kent için kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu şehirlerde öğrenciler kar tatili haberi için gözünü valilikten gelecek açıklamalarına çevirdi. Peki, "yarın okullar tatil mi? 22 Aralık okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?" İşte 22 Aralık yarın kar tatili olan il ve ilçeler listesi...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 22 ARALIK 2023

22 Aralık 2023 tarihinde okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji'nin bazı bölgeler için yağışlı hava tahminleri yapıldığı belirtilmiş olsa da, ülke genelinde Valilik ve Kaymakamlıklardan resmi bir kar tatili açıklaması yapılmamıştır. Bu nedenle, 22 Aralık 2023 tarihinde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda bilgi bulunmamaktadır.

Gelişmeleri takip ederek resmi açıklamaları kontrol etmeniz önerilir. 


METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Siirt, Sinop, Van ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

 
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