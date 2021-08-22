22 Ağustos Pazar iddaa bankoları

Türkiye'de ve Avrupa'da futbol heyecanı pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sürecek. Sporx iddaa ekibi, 15 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar için değerlendirmelerini yaptı. İşte Sporx iddaa ekibinin tahminleri...



GÖZTEPE - MALATYASPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 2. Hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Uzun zaman sonra seyircisi ile buluşacak olan Göztepe cephesinde heyecan dorukta diyebiliriz. İzmir'de çok güzel bir hava bence futbol severleri bekliyor olacak. Malatyaspor'u geçen hafta Trabzon karşısında özellikle defansif anlamda hiç beğenmedim. Mutlaka toparlanmaları gerekiyor. Ben İzmir'de ev sahibi Ekibin kazanabileceğini düşünüyorum. 1 seçimi ideal tercih olur.



KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 2. Hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında Sivas deplasmanından sürpriz sayılabilecek 3 puanla çıkan Konya cephesinde moraller yerinde. İlhan Palut ile yola devam eden Yeşil Beyazlılar bu sezonu daha rahat geçirmek istiyorlar. Başakşehir ise lige kötü başladı. Geçen sezonki şokun ardından bence çok daha dikkatli olmaları şart gibi duruyor. Konya'da az gollü bir karşılaşmanın bizi beklediğini düşünüyorum. Alt seçimi ideal duruyor.



FENERBAHÇE - ANTALYASPORF



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 2. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sezon başında ciddi sakatlık sorunları ile mücadele etmek zorunda kalan Vitor Perreira buna rağmen sistemini her geçen gün kuvvetlendirerek oturtmaya çalışıyor. Elbette takıma halen en az 3-4 takviye gerekiyor. Antalyaspor ise Ersun Yanal ile geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor. Ben İstanbul'da zorlu bir karşılaşma bekliyorum. KG Var seçimini de ideal buluyorum.



ARSENAL - CHELSEA



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Chelsea karşı karşıya gelecek. İlk hafta Brentford'a kaybeden Arsenal, yine hayal kırıklığıyla sezona başladı. Henüz erken ancak Arsenal, bu sene de taraftarlarını fazlasıyla üzecek gibi görünüyor. Geçen sene Chelsea'yi ligde iki kez deviren Arsenal, 2004'ten bu yana rakibi karşısında ilk kez üst üste üç kez galip gelmek istiyor. Villarreal karşısında Süper Kupa'yı alan sonrasında Crytsal Palace'ı rahatça geçen Cehsela, deplasmanda olmasına rağmen maça favori çıkacak. Üstelik Romelu Lukaku da sahada olacak. Chelsea'nin kazanmaması için hiçbir neden yok. Konuk ekibin galibiyetine kuponlarda yer verebiliriz.



B. MÜNİH - KÖLN



GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'da 2'nci haftanın kapanış mücadelesinde Bayern Münih sahasında Köln'ü konuk edecek. Bayern hafta ortasında Dortmund'u mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında ise Gladbach deplasmanından 1 puanla döndü. Köln ise ligin ilk haftasında Hertha Berlin'i 3-1 ile geçti. İlk yarının sonu ve ikinci yarının başında bulduğu gollerle mağlup etmeyi başardı. Ligde henüz 3 puanla tanışamayan Bayern iç sahada farklı kazanır. Köln'ün de skor üretmesini bekliyorum.



LEVANTE - REAL MADRİD



GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'nın 2'nci haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'nin konuğu olacak. Real Madrid, Ancelotti dönemine galibiyle başladı. Benzema geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Deplasmanda alınan 4-1'lik Alaves galibiyetine 2 golle katkı verdi. Hazard ve Bale'nin dönüşleri de hücumda alternatifleri arttırmış durumda. Levante ise Cadiz deplasmanından 1 puanla döndü. Son dakikalarda yedikleri gole engel olamadılar. Oyun olarak biraz daha zamana ihtiyaçları var. Real Madrid, oyunuyla güven verdi. Ligin ilk 3 haftasını deplasmanda geçirecekler. Levante deplasmanından da 3 puanla dönerler.



