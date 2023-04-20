Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda hata yapmayan Galatasaray, bu sezon deplasmanlarda gösterdiği performansla da parmak ısırtıyor.



Sezon başında takımın başına gelen Okan Buruk'la oynadığı son 18 maçın 17'sini kazanan Sarı-Kırmızılılar, hem içeride hem de dışarıda harika bir grafik ortaya koyuyor. Son olarak Alanyaspor'u deplasman deviren Aslan, dış sahada oynadığı 14 karşılaşmanın 10'undan zaferle ayrılmayı başardı.



Diğer dört mücadelenin 2'sinde berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor ile Konyaspor'a ise boyun eğdi.



BİR TEK FATİH TERİM'İ GEÇEMEDİ



Bu 14 deplasman maçında 32 puanı hanesine yazdıran Okan Buruk'un öğrencileri, rakip filelere de tam 32 gol bıraktı. Kalesinde ise sadece 8 gol gören Galatasaray, puan anlamında da son 23 yılın en iyi istatistiğine ulaştı.



2000 yılından sonra oynanan sezonlarda sadece 2000-01'de Mircea Lucescu yönetiminde 14 dış saha maçından 32 puan çıkaran Sarı-Kırmızılılar, Rumen teknik adamla 30 gol atarken 17 golü ise kalesinde görmüştü.



Okan Buruk, puan olarak Luce'yle eşit olsa da attığı ve yediği gol olarak kurt çalıştırıcıyı geride bıraktı. Okan Buruk'un son dönemde geçemediği tek isim ise Fatih Terim oldu...



ŞAMPİYONLARDA BİLE YOK!..



Galatasaray, 1999-2000 sezonunda Fatih Terim'le 14 deplasman maçından 34 puan çıkarmıştı. O sezondan sonra ise Sarı-Kırmızılılar sadece, 2002-03 (30) ve 2005- 06'da (31) 30 puanın üzerine çıktı. Cim Bom, 2000 yılı sonrasında şampiyon olduğu, 2001-02'de 18, 2005-06'da 31, 2007-08'de 28, 2011-12'de 28, 2012-13'te 24, 2014-15'te 28, 2017-18'de 17 ve 2018-19'da 22 puan toplamıştı, ilk 14 deplasman maçında... Galatasaray deplasmanlardaki en kötü grafiğini ise 2021-22, 2015-16 ve 2010-11 sezonlarında yaşadı. Sarı-Kırmızılılar, bu üç sezonun ilk 14 deplasman maçında sadece 14'er puan topladı.



