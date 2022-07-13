Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, 21.yüzyıla damga vuran isimler arasında yer aldı.
33 yaşındaki futbolcu, 21.yüzyılın en fazla asist yapan futbolcuları sıralamasında da 240 asistle dördüncü sırada. Zirvede 331 asistle Messi var. İkinci sırada ise 273 asistle Ronaldo, üçüncü basamakta 252 asistle Di Maria bulunuyor.
Mesut, De Bruyne, Fabregas, Xavi, Iniesta, David Silva, Giggs, Ribery, Henry, Gerrard, Lampard, Totti, Beckham, Ronaldinho, Sneijder, Robben ve Kaka gibi dünyaca ünlü yıldızları geride bırakmayı başardı.
33 yaşındaki futbolcu, 21.yüzyılın en fazla asist yapan futbolcuları sıralamasında da 240 asistle dördüncü sırada. Zirvede 331 asistle Messi var. İkinci sırada ise 273 asistle Ronaldo, üçüncü basamakta 252 asistle Di Maria bulunuyor.
Mesut, De Bruyne, Fabregas, Xavi, Iniesta, David Silva, Giggs, Ribery, Henry, Gerrard, Lampard, Totti, Beckham, Ronaldinho, Sneijder, Robben ve Kaka gibi dünyaca ünlü yıldızları geride bırakmayı başardı.