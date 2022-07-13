21. yüzyıla Mesut Özil damgası

Mesut Özil, 21. yüzyılın en çok asist yapan dördüncü oyuncusu oldu. Mesut Özil 240 asist yaparken, zirvede 331 asistle Messi var. İkinci ise 273 asistle Ronaldo.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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21. yüzyıla Mesut Özil damgası
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13 Temmuz 2022 12:46
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, 21.yüzyıla damga vuran isimler arasında yer aldı.

33 yaşındaki futbolcu, 21.yüzyılın en fazla asist yapan futbolcuları sıralamasında da 240 asistle dördüncü sırada. Zirvede 331 asistle Messi var. İkinci sırada ise 273 asistle Ronaldo, üçüncü basamakta 252 asistle Di Maria bulunuyor.

Mesut, De Bruyne, Fabregas, Xavi, Iniesta, David Silva, Giggs, Ribery, Henry, Gerrard, Lampard, Totti, Beckham, Ronaldinho, Sneijder, Robben ve Kaka gibi dünyaca ünlü yıldızları geride bırakmayı başardı. 





 


 

 

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