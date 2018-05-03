21 Yaşındaki Gencin Google İçin Geliştirdiği Gizemli Oyun!



Google, geçtiğimiz aylarda VR departmanına, geçtiğimiz yıllarda büyük oranda oyun geliştirme işlerinde görev almış kişileri işe almasıyla oyun dünyasına girecek gibi duruyordu. Bu bağlamda o günden beri herhangi bir hareket görememiş olsak da sular yavaştan ısınıyor.

Google'ın gizemli oyununun başındaki alt kuruluş olan, Arcade isimli, yukardan videosunu izleyebileceğiniz 21 yaşındaki (videoda 17 yaşında) Michael Sayman'ın yönettiği şirket tarafından geliştiriliyor. Açıkçası oyunun nasıl bir yapısı ve türü olacağı yönünde şu an sadece dedikodudan ibaret bilgiler var elimizde. Öncelikle oyunun sosyal medya tabanlı olması bekleniyor.



Bunun için şirketin Google+ gibi ölmeye yüz tutmuş olan bir yapıyı kullanmak yerine, oyuna özel yeni bir platform oluşturmasını bekliyoruz.



