21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'ndan 2'de 2

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçını da kazandı.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'da düzenlenen şampiyonada D Grubu'nda yer alan milli takım, ikinci maçında ABD'yi 25-17, 22-25, 25-23, 25-14'lük set sonuçlarıyla 3-1 mağlup ederek 2. tura yükselmeyi garantiledi.



Milli takım, grup maçlarına 3-2'lik Hollanda galibiyetiyle başladı.



Ay-yıldızlı ekip, grubundaki üçüncü ve son maçında Pazar günü TSİ 05.00'te Küba ile karşılaşacak.



Şampiyonanın 2. turunda F Grubu'nda yer alacak milliler, karşılaşmalarını 21-23 Ağustos tarihlerinde yapacak.



