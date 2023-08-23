21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'ya yenildi

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'ya yenildi
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23 Ağustos 2023 14:28
 Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya 3-0 kaybetti.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Meksika'da devam eden şampiyonanın 2'nci tur 2'nci maçında İtalya'ya 25-6, 29-27, 25-21 set sonuçlarıyla kaybetti.

Organizasyonun ilk turunda grubunu yenilgisiz lider tamamlayan, ikinci tura ise Brezilya mağlubiyetiyle başlayan milli takım, 3'üncü maçında 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00'te ABD ile karşılaşacak.

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