21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, dünya 5'incisi oldu

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 5'inci oldu. Çin'in dünya şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonda İtalya 2'nci, Brezilya 3'üncü, Japonya 4'üncü basamakta yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, dünya 5'incisi oldu
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28 Ağustos 2023 13:28
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 5'inci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada 5-6 klasman maçında ABD ile karşılaştı.

Milliler, rakibini 26-28, 25-20, 25-19, 25-18 set sonuçlarıyla 3-1 mağlup ederek şampiyonayı 5'inci sırada tamamladı.

Çin'in dünya şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonda İtalya 2'nci, Brezilya 3'üncü, Japonya 4'üncü basamakta yer aldı.

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