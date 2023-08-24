21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, ABD'ye 3-1 yenildi

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ABD'ye 3-1'lik skorla kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, ABD'ye 3-1 yenildi
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24 Ağustos 2023 15:34
 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ABD'ye 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, ikinci turdaki 3. maçında ABD'ye 23-25, 25-16, 20-25 ve 21-25'lik setlerle 3-1 yenildi.

Milli takım, 5-8 klasman maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

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