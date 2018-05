21 Nisan Ehliyet sonuçları, MEB Ehliyet sınav sonuçları sorgulama sayfası

Direksiyon sınavını geçenler, stajyer ehliyet sahibi olurlar. Stajyer ehliyet için verilen süre,2 yıldır. Adayların bu süreçte başarılı olabilmesi için, 75 ceza puanına ulaşmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşanların ehliyetlerine el konulur. Ehliyeti alınanlar, psikoteknik teste girerler. Test sonucunda ehliyet alınabilmesi için, sürücü kursuna kayıt olunarak yeniden sınava girilmesi gerekir.



DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIYOR?



Direksiyon sınavında adaylar tarafından yapılan her hata sonucunda puan kesilir. Adayların sınavlarda hata yapmasının nedenlerinden birisi de heyecandır. Bu nedenle adaylar sınav esnasında heyecanlarını kontrol altında tutmaya çalışmalıdırlar.

Sınav komisyonu tarafından direksiyon sınavında dikkat edilen kriterler;



1- Aracın tanınması: Sınav başlangıcında araç ile ilgili çeşitli sorular sorulur

2- Aracın çalıştırılması: Araç çalıştırıldıktan sonra düzgün hareket ettirilebilmesine bakılır

3- Aracın hızlandırılması: Modele bağlı olarak, araç ile azami hız limitine ulaşılması istenir

4- Geri park edebilme: Aracın geri geri kurallara uygun olarak park edilmesine bakılır

5- Eğimli yolda durma: Yukarı doğru eğimli yolda aracın durdurularak yeniden hareket ettirilmesi istenir

6- Geriye gelme: Yol şerit hizasının korunarak geriye gelinmesi istenir

7- Kavşaklarda dönüş: Dönel kavşakta sola veye sağa dönüş yapılması istenir

8- Mekanik düğmelerin kullanılması: Gerekli zamanlarda aracın havalandırma, silecek ve ışık düğmelerinin kullanılmasına bakılır

9- Dönel kavşaklar: Üç ya da daha fazla kollu kavşakta kurallara uygun dönüş yapılıp yapılmadığı kontrol edilir

10- Ani fren: Araç 30 km hıza ulaştıktan sonra, adayın ani fren yapması istenir

11- Geriye giderken dönüş yapabilme: Geriye giderken sola ya da sağa 90 derece açıyla dönüş yapılması istenir

12- Trafik kurallarına uyum: Sınav boyunca adayın trafik kurallarına ne kadar uyduğu gözlenir.



EHLİYET İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?



Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan ODSGM ( Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü) üzerinden erişime açıldı. Ehliyet sınavından en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girebilecek. Direksiyon sınavından da en az 70 puan alanlar, stajyer ehliyet sahibi olacaklar.





Sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç sayfasından resmen bugün duyurulacak. T.C. kimlik numaranızla sisteme giriş yaparak tüm detaylara rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

1 - 2018/MTSKS-1 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 10 ŞUBAT 2018 (saat 14.00)
2 - 2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (saat 10.00)
3 - 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)
4 - 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
5 - 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
6 - 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

Kursiyer, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dahil 70.00 (yetmiş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaktır. Kursiyer, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır.

MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.

Ehliyet sınav sorularına, cevaplarına ya da sonuçlarına yapılacak olan itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içinde itiraz dilekçesi yazılarak ilgili kurum olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne yollanmalıdır.