21 Kasım Cumartesi günü Türkiye'de Avrupa'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün dikkat çeken mücadeleleri öncesinde Sporx iddaa ekibi tahminlerini sizler için hazırladı. Günün bankolarına geçmeden evvel, bol şanslar...Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Lige verilen aradan önce Konyaspor karşısında kimsenin beklemediği çok önemli mağlubiyet alan Fenerbahçe, bu kaybın mutlaka telafi etmek istiyor ve bu maça kesinlikle 3 puan alınmalı gözü ile bakıyor. Deplasmanlarda iyi işler çıkartan Sarı Kanaryaların rakibi G.Birliği ise hafta içinde teknik direktör değişikliğine gitti ve Mert Nobre yerine Ankara'nın gezgin hocası Mustafa Kaplan ile anlaştı. Açıkçası çok kötü oynamasalar da ben ev sahibi ekibin gücünün sınırlı olduğuna inanıyorum. Fenerbahçe karşısında çok şanslarının olduğunu da düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin eksikleri olmasına rağmen 2 seçimi ideal tercih olacaktır.Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Denizlispor sahasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Lige hiç iyi başlayamayan ve aldığı 5 puanla son sıralara demir atan Denizlispor için işler pek parlak ilerlemiyor. Açıkçası kadro kalitesi olarak da oyun gücü açısından da iyi durumda değiller ve mutlaka çıkış yapmaları gerekiyor. Gaziantep ise adeta kaldığı yerden devam ediyor ve geçen sezonki gibi diri ve sert takın hüviyetlerini koruyorlar. Sumudica'nın oluşturduğu ve değişik futbol anlayışı ile futbol severlere zevk veren Gaizantep'in ben yine alt sıralara inmeden ligi bitireceğini düşünüyorum. Karşılaşma içinse bence 2-3 gol seçimi en ideal tercih gibi gözüküyor.Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Lige kötü başlayan ancak sonrasında toparlanır gibi olan Kara Kartal milli maç arasında Gaziantep deplasmanında kötü bir mağlubiyet aldı ve zirve yarışında ağır darbe aldı. Şimdi de koronavirüs vakaları ve kart cezası nedeniyle siyah-beyazlıların eksikleri var. Eğer şampiyonluk yarışına tutunmak istiyorlarsa Başakşehir ile adeta final tadında bir maça çıkıyorlar diyebiliriz. Okan Hoca ve öğrencileri de aynı rakipleri gibi lige çok kötü başladılar ama sonrasında ciddi şekilde toparlandılar ve şu anda 13 puanla zirveye iyice yaklaştılar. Ben Başakşehir'in şampiyonluk yarışında çok önemli şansa sahip olduğuna inanıyorum. İstanbul'da keyifli ve gollü bir karşılaşma beklediğimi söyleyebilirim. KG Var seçimi karşılaşama için en ideal tercih gibi duruyor.İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Geçen sezon sahasında ağırladığı Manchester City'yi 2-0 yenen Tottenham, aynı başarısını tekrarlamak istiyor. Jose Mourinho, yeni sözleşme imzalayan Pep Guardiola ve Manchester City'nin heyecanını kırmak için zaferden başka bir şey düşünmüyor. Aradan önce Liverpool ile berabere kalan Manchester City, uzun bir süre takılmadan ilerlemek ve üst tarafla farkı kapatmak istiyor. Dönem dönem Tottenham deplasmanlarında sıkıntılar yaşayan Manchester City adına ciddi anlamda zor geçecek maç için karşılıklı gol var tercihinin ideal seçim olacağını düşünüyorum.LaLiga'da haftanın karşılaşmasında Atletico Madrid sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Ev sahibi Atletico son 10 maçında sadece 1 kere kaybetti. Bu sezon Suarez'in de takıma dahil olmasıyla hücumda daha etkin bir oyun sergiliyorlar. Barcelona ise sezona iyi başlamadı. Teknik direktör değişikliği, Messi sorunu derken takım 7 hafta sonunda 11 puan toplayabildi. Ancak son haftalarda biraz toparlanmaya başlamışlardı. Son 4 maçın 3'ünde sahadan galip ayrıldılar. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Atletico sadece 1 kere kazanabildi. Bu maç öncesinde Vrsaljko ve Herrera sakatlıkları nedeniyle yok. Suarez'in de koronavirüs testi pozitif. Vitolo ve Costa'nın durumları ise belirsiz. Barcelona'da da Busquets ve Fati sakatlıkları gerekçesiyle forma giyemeyecek. Barcelona lige dönebilmesi için seri galibiyetlere ihtiyacı var. Bu deplasmanda da en azından kaybetmeyeceklerdir. Alternatif olarak 2-3 gol seçeneğini değerlendirebiliriz.İtalya Ligi'nde Crotone ile Lazio karşı karşıya gelecek. Ligin son sırasında yer alan Crotone, 7 maçta sadece 2 puan alabildi. Ligin zayıf takımlarından Crotone ilk puanını iç sahada Juventus ile 1-1 berabere kalarak aldı. Lazio'ya karşı dirençli, bir savunma ile tek yapabilecekleri beraberlik olabilir ama bunu başarabileceklerini düşünmüyorum. Crotone deplasmanında daha önce 2 maç oynayan ancak kazanamayan Lazio'da Ciro Immobile koronavirüs arasından sonra formasına yeniden kavuşacak. Lazio golcüsünün dönmesinin ardından Crotone deplasmanında ilk galibiyetine ulaşır.İtalya Ligi'nde Juventus ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak olan Juventus Teknik Direktörü Andre Pirlo, milli futbolcumuz Merih Demiral ile birlikte Matthijs de Ligt'e forma verecek. Merih Demiral ve Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez bir maça birlikte 11 başlayacak. Temmuz ayında Cagliari'ye kaybeden Juventus, bu kez rakibini yenerek hata yapmak istemiyor. Cagliari bu kez Juventus'u yenemez ama en azından bir berbaerlik için sahaya çıkacak. Cagliari'yi ağırladığı son 4 lig maçında 3 gol ve üzeri atan Juventus, rahat bir galibiyet alacaktır.İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile West Bromwich Albion karşı karşıya gelecek. Slaven Bilic yönetimindeki West Bromwich'ta işler yolunda gitmiyor. Ligde galibiyet alamayan West Bromwich, 8 maçta 3 puan toplayabildi ve Bilic ile yollar ayrılacak gibi görünüyor. Manchester United deplasmanında sürpriz yapma ihtimallerinin olduğunu da düşünmüyorum. Başakşehir mağlubiyeti sonrası Everton'ı deplasmanda yenerek nefes alan Manchester United, West Bromwich karşılaşmasından rahat bir galibiyetle ayrılacaktır. Manchester United ilk yarıdan maçı bitirir.Almanya Bundesliga'nın 8'inci haftasında Bielefeld sahasında Leverkusen'i konuk edecek. Bu maç öncesinde ev sahibi ekip, 4 puanla düşme hattının bir basamak üstünde. Leverkusen ise 15 puanla 4'üncü sırada. Leverkusen son 10 maçında sadece 1 kere kaybetti. Onu da Avrupa Ligi'nde yaşadılar. Ligde namağlup 2 takımdan biri durumundalar. Bunun yanında oynadıkları son 3 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldılar. Bielefeld ise 5 maçtır puana hasret. Lige adapte oldukları söylenemez. İç sahada oynadıkları 3 maçta sadece 3 puan alabildiler. Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde eksik isim bulunmuyor. Leverkusen'de ise Arias, Palacios ve Aranguiz gibi önemli eksikler var. Bu eksiklere rağmen Leverkusen ideale yakın bir 11'de sahada olacaktır. Rahat kazancaklardır, bunun yanında Leverkusen'e güvenmeyenler 2.5 üstü bahsine de kuponlarında yer verebilir.Almanya Bundesliga'nın 8'inci haftasında lider Bayern Münih sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, son 10 maçının tamamını kazandı. Son haftalarda kalesinde fazlaca gol de gören Bayern, kusursuza yakın hücum gücüyle rakiplerini eziyor. Konuk Werder Bremen de son 10 maçında sadece 1 kere kaybetti. Bunun yanında ligde oynadıkları son 4 maçın hepsi 1-1 sonuçlandı. 4 beraberlikle ligin en çok beraberlik yaşayan takımları arasındalar. Bu maç öncesinde Bayern'de Davies ve Kimmich sakat. Koronavirüs testleri pozitif çıkan Süle ile Tolisso'nun durumları ise belirsiz. Bremen'de de Füllkrug sakat. Bayern, kaldığı yerden devam eder. Farklı bir galibiyetle liderliğini sürdürür. Bunun yanında karşılıklı gol var da kuponlarda yer bulabilir.İspanya LaLiga'da Villarreal sahasında Real Madrid'i konuk edecek. İspanya'da bu sezon Villarreal, Betis, Granada gibi takımlar büyük atak yaptı. Bu maç öncesinde ev sahibi ekip 18 puanla ikinci sırada bulunuyor. Real Madrid ise 1 maç eksiğiyle 16 puanla 4'üncü sırada. Zidane ve öğrencileri ligde oynadıkları son maçta deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup olmuştu. Bu maçta 3 golü penaltıdan yediler, bir golü de Varane kendi kalesine attı. Villarreal ise son 10 maçta 1 kez kaybetti. Bu mağlubiyeti de Barça deplasmanında yaşadılar. İki takımda gol yollarında oldukça etkili. Zirve yarışışında karşılıklı goller izleriz.Bundesliga'da zirve takipçisi Leipzig, Frankfurt deplasmanına konuk olacak. Konuk ekip, milli ara öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde PSG daha sonra ligde Freiburg'u mağlup etmeyi başardı. Son 10 maçta 2 kez kaybettiler. Bunların birisini Avrupa'da yaşadılar. Diğer mağlubiyetleri de onları liderlikten etti. Frankfurt ise 4 maçtır galibiyete hasret. Bu maçlarda 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadılar. Leipzig, bu sahada biri lig, birisi kupa olmak üzere oynadığı son 2 maçında mağlup oldu. Leipzig'de Klossterman'ın sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Onun dışında önemli bir eksikleri yok. Frankfurt'ta ise Ache sakatlığından dolayı yok. Younes'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Leipzig, Frankfurt deplasmanındaki galibiyet hasretine son verir.Almanya Bundesliga'nın 8'inci haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Hertha Berlin'e konuk olacak. Dortmund, ligin son haftasında sahasında Bayern Münih'e mağlup olarak ligdeki 2'nci yenilgisini yaşadı. Berlin ise 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıktığı son 2 maçta 4 puan almayı başardı. Bu 4 puanla kendilerini biraz yukarı doğru atmayı başardılar. Dortmund bu sezon dış sahada çok etkili değil. Kapanan takımlara karşı zorlanıyorlar. Dış sahalardaki 3 maçta sadece 3 gol atabildiler. Hertha Berlin ise iç sahada oynadığı 3 maçta 2 gol atabildi. Bu maç öncesinde ev sahibi ekipte Cordoba sakatlığı nedeniyle yok. Dortmund'da ise sezon başından beri olmayan Zagadou ve Schmelzer yok. Emre Can'ın durumu ise belirsiz. Dortmund deplasmanda kazanacaktır. Aynı zamanda gol barajının da aşılmasını bekliyorum.