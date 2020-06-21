21 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkmak yasak mı?

21 Haziran Para günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? bilgisini edinmek isteyen vatandaşlar aramalarını gerçekleştiriyor. Bunun sebebi 21 Haziran günü sokağa çıkıp çıkamayacağını insanlar öğrenmek istiyor. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili resmi açıklamalar takip ediliyor ve ne yapılacağı öğrenilmeye çalışılıyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda 21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? öğrenebilirsiniz..Sokağa çıkma yasağı bilindiği gibi geçtiğimiz aylardan itibaren koronavirüs önlemleri sebebiyle uygulanıyordu. Sokağa çıkma kısıtlaması bugün olacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? araştırmaları için son yayınlanan genelgeye bakalım.21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı uygulaması olmayacak. Sınırlı kısıtlama LGS ve YKS günlerinde yapılacak.İçişleri Bakanlığı, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 ile YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurum Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 27-28 Haziran'da da sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.İçişleri Bakanlığının açıklama şu şekildi;Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.