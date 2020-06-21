21 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkmak yasak mı?

21 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? aramaları sebebiyle son durum tekrardan bilinmeye çalışılıyor. Sokağa çıkma yasağı bilindiği gibi geçtiğimiz gün uygulanmıştı ve bunun sebebi de LGS sınavı olmasıydı. Bu sınav dolayısıyla 21 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasak mı aramalarını yapıldığı görüldü. Bu bilgilerin ışığında sokağa çıkma yasağı, pazar günü sokağa çıkma yasağı, 21 Haziran sokağa çıkma yasağı bilgilerini öğrenebilirsiniz.

21 Haziran 2020 03:36
21 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkmak yasak mı?
21 Haziran Para günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? bilgisini edinmek isteyen vatandaşlar aramalarını gerçekleştiriyor. Bunun sebebi 21 Haziran günü sokağa çıkıp çıkamayacağını insanlar öğrenmek istiyor. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili resmi açıklamalar takip ediliyor ve ne yapılacağı öğrenilmeye çalışılıyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda 21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? öğrenebilirsiniz..

Sokağa çıkma yasağı bilindiği gibi geçtiğimiz aylardan itibaren koronavirüs önlemleri sebebiyle uygulanıyordu. Sokağa çıkma kısıtlaması bugün olacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? araştırmaları için son yayınlanan genelgeye bakalım.

21 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı uygulaması olmayacak. Sınırlı kısıtlama LGS ve YKS günlerinde yapılacak.

İçişleri Bakanlığı, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 ile YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.


27-28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurum Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 27-28 Haziran'da da sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının açıklama şu şekildi;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Diğer Haberler

21 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkmak yasak mı? Gündem

21 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkmak yasak mı?
Günaydın mesajı en güzelleri, En güzel günaydın mesajları - Yeni (21 Haziran Pazar) Genel Haber

Günaydın mesajı en güzelleri, En güzel günaydın mesajları - Yeni (21 Haziran Pazar)
En hızlı uyuma taktiği, nasıl hızlı uyunur? (21 Haziran Pazar) Genel Haber

En hızlı uyuma taktiği, nasıl hızlı uyunur? (21 Haziran Pazar)
Hemen uyumak için ne yapmalı, hemen uykuya dalmak için teknikler (21 Haziran Pazar) Genel Haber

Hemen uyumak için ne yapmalı, hemen uykuya dalmak için teknikler (21 Haziran Pazar)
Uyku nasıl gelir, rahat uyku için dua (21 Haziran Pazar) Genel Haber

Uyku nasıl gelir, rahat uyku için dua (21 Haziran Pazar)
Bugün yağmur yağacak mı, bugün yağmur var mı? (21 Haziran Pazar) Genel Haber

Bugün yağmur yağacak mı, bugün yağmur var mı? (21 Haziran Pazar)
En yakın noter, noter çalışma saatleri (21 Haziran Pazar) Genel Haber

En yakın noter, noter çalışma saatleri (21 Haziran Pazar)
En yakın noter nerede? En yakın noter nasıl bulurum (21 Haziran Pazar) Genel Haber

En yakın noter nerede? En yakın noter nasıl bulurum (21 Haziran Pazar)
Noter kaçta açık? Noter çalışma saatleri (21 Haziran Pazar) Genel Haber

Noter kaçta açık? Noter çalışma saatleri (21 Haziran Pazar)
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede vaka sayısı kaç oldu?
2

Akhisarspor'da Yılmaz Vural koronavirüse yakalandı!
3

Sağlık Bakanı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede vaka sayısı kaç oldu?
4

Hidayet Türkoğlu: "Koronavirüs bizi Avrupa şampiyonluğundan etti"
5

İngiltere Championship'te play-off tarihleri belli oldu
6

İtalya Serie A, 103 gün sonra yeniden başlıyor
7

Eskrimciler günleri "iple" çekiyor
8

Türkiye Karate Federasyonundan sınav tarihleriyle ilgili açıklama
9

Sivasspor'da 6. kez Kovid-19 testi yapıldı
10

Karneler e-okuldan erişime açıldı
yukarı ok